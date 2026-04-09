停火2週 川普鎖定1個供伊武器國家

伊朗10點和平方案

美國、以色列和伊朗的戰爭七日峰迴路轉，在美國總統川普對伊朗定出的通牒期限截止前，兩國在巴基斯坦斡旋下，同意停火兩週，交換德黑蘭重新開放荷姆茲海峽航運。給雙方多一點時間，達成更可長可久的協議，結束這場已持續六週的戰爭。

將立即對該國課徵50％關稅

川普八日在「真實社群」發文指出，將立即對「一個向伊朗供應軍事武器的國家」，課徵五十％關稅，該國輸往美國的所有商品無一可豁免。但他並未指明是哪國，或是哪些國家。

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川普在美東時間七日上午八時〇六分對伊朗發出最後通牒，警告若不在晚間八時的期限前重開荷姆茲海峽，「一個文明將在今夜整個毀滅」；但十小時廿六分後，川普態度大幅轉圜，發文表示，與巴基斯坦總理夏立夫、陸軍參謀長穆尼爾談話後和兩人要求下，「在伊朗同意完全、立即且全地開放荷姆茲海峽為前提下，我同意暫停轟炸和攻擊伊朗兩週」。川普說，這是雙邊停火，理由是美國不僅達成、更「超越了」所有軍事目標，且在與伊朗長期和平協議和中東和平上，「有非常長足的進展」。

伊提和平十點 川普：停火期談判

川普表示已經收到伊朗提出的十點提議，並且相信，這是進行談判的「可行基礎」。他說，美伊已就過去「幾乎所有的」各種爭議點達成共識，兩週停火期將可讓雙方有時間最終定案並完成這份協議。

川普的另一篇發文寫道，美國將協助恢復該航道油輪通行，並預想美國將「裝運所有各種物資」、「大賺一筆」；美國也將在該區域「逗留」，以確保一切順利進行。

伊朗外交部長阿拉奇隨後代表最高國家安全委員會發表聲明，表示為回應巴國的請求，以及考慮美國提出以其十五點、和伊朗的十點方案為基礎進行談判，伊朗宣佈，在對伊朗的攻擊暫停的情況下，有兩週期間，「經與伊朗軍方協調」可安全通過荷姆茲海峽，伊朗部隊將停止其「防禦性質行動」。

以稱停火範圍不包括黎巴嫩

居間斡旋的夏立夫邀請美伊十日在伊斯蘭馬巴德談判最終協議。夏立夫表示停火範圍「包括黎巴嫩」，這一點遭以色列總理納坦雅胡駁斥。以軍八日空襲約一百個黎巴嫩真主黨目標，號稱是自開戰以來最大規模的協調性打擊。

川普未透露伊朗十點提議內容，不過，根據伊朗最高國安委員會聲明，德黑蘭要求永久結束這場戰爭，結束任何針對真主黨等伊朗代理團體之攻擊，制定正式協定確保伊朗對通行荷姆茲海峽的監管權，伊朗擁有提煉濃縮鈾權利，解除所有制裁和對所有伊朗海外資產的扣押，美國戰鬥部隊撤出中東及戰爭賠償等。

川普稱伊朗不再提煉濃縮鈾

川普八日繼續發文，稱伊朗將不再提煉濃縮鈾，且兩國將合作「挖掘並移除」去年美國空襲後深埋地下的核物質。美國戰爭部長赫格塞斯在記者會上宣稱，美軍已摧毀伊朗軍事工業基礎，「伊朗無法再製造飛彈」，美軍已取得「決定性的軍事勝利」。參謀首長聯席會議主席凱恩將軍則警告，若停火協議破裂，五角大廈已做好隨時恢復軍事行動的準備。

歐洲和波斯灣國家歡迎美伊停火。歐盟外交政策首長卡拉斯表示，這是「臨崖勒馬」；聯合國秘書長古特瑞斯呼籲各方遵守國際法和停火條件。

美國總統川普7日同意停火2週，與伊朗進行談判，聲稱美伊將合作「挖掘並清除」伊朗的濃縮鈾，並警告將對伊朗提供武器的國家課徵50％關稅。（歐新社檔案照）

美國總統川普與伊朗達成為期2週的停火協議，以色列表示支持，但強調停火範圍不包括黎巴嫩，8日仍持續空襲貝魯特南郊的真主黨據點，1棟公寓大樓被毀。（路透）

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