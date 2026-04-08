日本通過近25兆總預算 創新高

日本參議院7日表決通過逾122兆日圓的年度政府總預算，首相高市早苗在預算案成立後針對中東情勢表示，正持續準備與伊朗領袖對話，將與相關國家及國際組織密切合作，盡一切外交努力，透過協議恢復和平。（路透）

高市︰持續準備與伊朗領袖對話

日本今年度達一二二兆日圓的政府總預案，七日由參議院表決通過，首相高市早苗在預算案成立後召開記者會，說明預算內容。對於中東情勢，高市表示，目前正持續準備與伊朗領袖對話；至於美國總統川普批評日本等盟友「不幫忙」，高市不予置評，但她強調，日本政府將持續與相關國家及國際組織密切合作，盡一切外交努力，透過協議恢復和平，並避免對經濟造成長期負面影響。

日本二〇二六年度一般會計總額達一二二兆三〇九二億日圓（約新台幣廿四兆九一四三億元）、創歷史新高的年度預算，在參院院會中，經執政黨與日本保守黨等多數贊成通過並正式成立。本次預算案因高市解散眾議院，審議時間比往年延後約一個月，至二月下旬才進入國會審議。高市原本力求在三月底，亦即年度內完成審查，但因執政黨在參院未過半，審議耗時較長，最終比目標延遲約一週。預算成立延至四月，為二〇一五年以來、相隔十一年再度出現。

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日本石油已確保跨年度穩定供應

高市在預算通過後表示，雖然未能在年度內完成審查令人遺憾，但一切都是基於保障國民安心與建構強韌經濟的考量。在各方協助下，將各種對國民生活的影響風險降到最低。

在中東局勢持續緊張的情況下，高市提到，日本的石油供應已確保跨年度穩定供應。目前日本擁有約八個月的石油儲備，並且積極推動不經由荷姆茲海峽的替代採購，包括來自中東以外地區與美國的供應。預計到五月，替代採購將超過一半，已建立跨年度穩定供應的基礎。

高市表示，政府將持續密切關注中東局勢對經濟的影響，並視情況採取必要措施。關於與伊朗的領袖對話，她指出，目前正持續準備中，雖然詳細內容不便透露，但會盡最大努力。外務大臣茂木敏充六日晚間與伊朗外交部長阿拉奇已先行通話，茂木呼籲伊朗「認真面對」由巴基斯坦做為中介提出的停火方案，為促成高市與伊朗總統裴澤斯基安的領袖會談，雙方同意持續在各層級保持溝通。

至於川普的批評，高市表示，她不予評論，政府將持續與相關國家及國際組織密切合作，透過外交努力恢復和平，她本人也將積極投入外交行動。

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