美盼控制伊朗石油 增加抗中貿易籌碼

美國總統川普（法新社）

知情人士透露，美國總統川普六日重提控制伊朗石油，一項潛在好處也漸從其考量中浮現：擴大的美國全球能源霸權地位，以取得對抗中國的貿易籌碼。專家指出，中東衝突已衝擊身為石油進口大國中國，但從去年川普對北京發動關稅戰的經驗來看，中國承受經濟衝擊的強大能力不容小覷。

根據彭博報導，川普已表明他深信控制石油供應能帶來全球影響力，美國今年初推翻委內瑞拉前總統馬杜羅，並與委國政府達成開採委國原油儲備的協議就是一例。但不具名知情人士透露，川普關注伊朗原油的因素很多，其中包括他認為將伊朗能源供應納入美國勢力範圍，可強化與中國國家主席習近平的談判能力。一名知情人士說，川普政府官員認為北京影響力已因美國在委內瑞拉與伊朗的軍事行動而下降，並曾就此討論。

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美軍行動 關閉中國買廉油大門

中東衝突實際上導致關鍵輸油水道荷姆茲海峽封閉，影響石油供應與導致油價飆升。習近平至今未就這場戰爭直接置評，但中國多年來一直在為此類突發事件做準備，積累大量能源儲備、提高國內油氣產量，以及大力發展再生能源產業。倘若油價持續目前高檔，中國及其煉油業將受損，但中國也具備承受經濟衝擊的強大能力，這點從川普政府去年對中實施懲罰性關稅卻未達預期效果，可見一斑。

川普總惋惜美國未能趁二〇〇三年入侵伊拉克時拿下伊拉克石油，如今則樂見美國控制伊朗石油此一構想；但他眼下看似更專注於解決被癱瘓的能源運輸，並且在要求伊朗開放荷姆茲海峽與堅持其他國家，包括中國，監管荷姆茲海峽之間，搖擺不定，甚至暗示美國可以拿下位於波斯灣北部的重要伊朗石油樞紐小島哈格島。

華府的能源顧問企業ClearView Energy Partners總經理布克說，正如川普所說，奪取石油可能更多是基於石油本身，而非與北京討價還價…「但無論是出於機緣巧合還是戰略計謀，影響力就是影響力。」

布克說，美國制裁原本「為中國開啟用折扣價購買遭制裁原油的大門」，而今「美軍行動正在關閉這扇大門」。

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