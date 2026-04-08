營救2飛官 美出動200軍人、逾170飛機

美國A-10地面攻擊機（法新社檔案照）

美國總統川普六日表示，美國上週營救兩名遭伊朗擊落的美軍戰機飛官的「高風險」行動，出動超過一七〇架美國飛機與約兩百名美軍，中央情報局（CIA）也提供協助，過程「危險到令人難以置信」，兩名飛官也在救援行動展開五十多小時後先後獲救；但川普也同時開嗆媒體，揚言要率先披露有第二名美軍飛官失聯的記者交出消息來源，否則就等著吃牢飯。

川普要披露消息記者 交出來源

一架美軍F-15戰鬥機三日在伊朗西部遇襲，為中東衝突爆發以來首度有載人美軍戰機在伊朗上空被擊落；兩名美軍飛官彈射逃生，其中飛行員隨即被美軍救回；美東時間五日凌晨，川普宣布第二名飛官武器系統操作員也獲救。川普六日與美軍高層一同召開說明營救細節的記者會，指稱這兩名美軍飛官在座機被一枚肩射式熱追蹤飛彈擊落後彈射逃生，於當地時間三日一早降落在伊朗境內的不同地點。

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川普說，救回飛行員的第一趟營救行動出動廿一架軍機，飛越伊朗上空與遭遇猛烈敵火；與川普一同現身記者會的美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，救援部隊「在光天化日下大膽冒險深入敵人領土，去尋找、定位與營救」飛行員；救援直升機隊救起飛行員後，曾遭到伊朗境內所有擁有小型武器的人攻擊，一架直升機被擊中，機組人員身受輕傷，「這是一趟危險到令人難以置信的任務」。

至於營救第二名飛官、在戰機中坐在飛行員後方的武器系統操作員的任務，被中情局長雷克里夫形容是有如「在沙漠中央尋找一粒沙」，以及是在跟時間賽跑，因為不但得盡快鎖定被擊落的飛官的位置，還要誤導伊朗；中情局因此展開欺敵行動，迷惑尋找第二名飛官的伊朗人。

雷克里夫並未詳述使用哪些欺敵手段，但川普指出，第二次營救行動出動一五五架飛機，一度兵分七路，但「很多都是障眼法。我們要他們以為他（第二名飛官）在別處，因為他們在該地部署大量軍力」。川普也證實，撤離時美軍C-130運輸機因超載陷入沙地無法起飛，以致不得不炸毀運輸機與裝備，換成輕型飛機撤離。

此外，川普還在記者會上嗆記者，他在未點名哪家媒體與哪名記者的情況下警告說，上週報導被擊落的F-15上有第二名美軍飛官失聯的記者，最好交代消息來源是誰，「不說就等著吃牢飯」。

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