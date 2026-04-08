川普放話「讓伊朗文明滅亡 永遠無法復原」╱ 美軍攻擊哈格島軍事設施

美國總統川普6日在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動中再次警告，若伊朗未能在7日晚間8時的最後期限前達成協議，美軍將對伊朗的民用基礎設施發動大規模攻擊。（路透）

在對伊朗發出美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午八時）前達成協議的通牒後，美國總統川普六日進一步威脅德黑蘭，若無法在期限前達成重新開放荷姆茲海峽的協議，便要在「一夜之間摧毀伊朗」，七日更揚言「一整個文明將於今晚滅亡，永遠無法復原」。根據美國媒體報導，美軍七日攻擊位於荷姆茲海峽的伊朗石油中樞哈格島（上圖，路透檔案照），不過目標是軍事設施，並未波及石油基礎設施。美方上月轟炸該島逾九十個軍事目標，同樣未破壞石油設施。

巴基斯坦、埃及、土耳其 極力促成協議

川普在白宮記者會中警告德黑蘭，在無法達成協議的情況下，「整個伊朗會在一夜之間被摧毀」，強調美方制定了一項全面攻擊計畫，能夠在七日晚間八時至十二時的四小時內徹底破壞伊朗橋梁及發電廠。即便如此，川普仍強調自己「不希望這樣的結果發生」，稱美伊協商進展良好，相信「理性的」伊朗領導層有心透過協商達成共識。

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美國新聞網Axios引述官員和知情人士說法，居中協調的巴基斯坦、埃及和土耳其為避免伊朗遭大規模打擊，正極力促成協議，或至少延遲美國採取行動的時間表。一名高階官員表示，只要川普認為協議有望，便可能按兵不動，但一切決策仍取決於其個人意志。

一名近期與川普數度談話的人士描述，川普對德黑蘭立場強硬，甚至到了「嗜血」的程度，國務卿魯比歐及戰爭部長赫格塞斯顯得相對溫和。

由副總統范斯、特使魏科夫和川普女婿庫希納組成的協商團隊，也認為當前應盡可能試著達成協議。協調國則告知美方正努力與伊朗修正、重擬協議，並提醒華府德黑蘭的決策速率非常緩慢，因而可能需要延長談判期限。

以色列、沙國、阿聯籲美 勿輕易接受停火

與之相對的是，以色列總理納坦雅胡及沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國領導層，敦促川普除非伊朗妥協，例如重啟關鍵能源航道荷姆茲海峽或徹底放棄高濃度濃縮鈾，否則不應接受停火。

匿名官員向「英國廣播公司」（BBC）表示，若沒有先行停火，不太可能進行具有實質進展的協商，且因伊朗通訊大幅中斷，平均得花上一天左右時間才能得到回應。

以色列與伊朗七日持續相互轟炸。以色列軍方表示，完成另一波對德黑蘭及其他地區的官方設施空襲，並啟動防空系統攔截伊朗飛彈。以色列還對伊朗民眾發布通告，敦促七日晚間以前避免搭乘火車並遠離鐵路。

伊朗駐聯合國代表六日指控，川普威脅打擊民生基礎建設「是對恐怖主義的直接煽動，為其犯下國際法規定下的戰爭罪意圖提供了明確證據」。伊朗青年體育部副部長拉希米則號召藝術家和運動員，在全國各地的發電廠場組成「人鏈」，藉此展現攻擊公共基礎建設觸犯戰爭罪的立場。

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