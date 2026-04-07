揚言炸毀伊朗所有發電廠 川普再下通牒：明早開通荷姆茲

美國總統川普再度下達最後通牒：若至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午八時），德黑蘭仍不願開放關鍵能源運輸航道荷姆茲海峽，將炸毀伊朗所有發電廠。（路透檔案照）

美國總統川普五日升高對伊朗施壓，再度下達最後通牒：若至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午八時），德黑蘭仍不願開放關鍵能源運輸航道荷姆茲海峽，將炸毀伊朗所有發電廠。

川普在華爾街日報的八分鐘專訪中警告，只要伊朗持續封鎖海峽，「就會失去境內所有發電廠」。他表示：「如果他們週二晚間之前沒有採取行動，他們將會失去每一座發電廠，也不會剩下任何一座完好的橋梁。」他隨後又在自家社群平台「真實社群」發布貼文，寫道：「美東時間週二晚間八時！」

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川普放狠話：不開放將深陷地獄

在更早之前的發文中，川普更直白地威脅道：「七日將是發電廠日和橋梁日，全部一次解決，絕對前所未見！」，「開放那條該死的海峽，否則你們將深陷地獄之中」。

在川普下達前述七日大限前，美軍成功營救出受困在伊朗境內的兩名F-15E戰鬥機飛行員。一名政府官員向華爾街日報指出，救援行動壯大了川普的自信，促使他進一步對德黑蘭施壓。

伊朗軍方回嗆：反擊規模將更大

面對川普威脅，伊朗國會議長卡利巴夫透過社群媒體回應，聲稱切實可行的計畫才能避免衝突進一步升高，「你那魯莽的作法將把美國拖進活生生的地獄之中，也會使整個中東地區陷入水深火熱」。伊朗軍方也警告，若美國或以色列再次攻擊平民目標，反擊規模將更大且更具毀滅性。

至於是否擔心打擊民生基礎設施將使伊朗九三〇〇萬民眾承受苦難，川普認為，伊朗人民如同生活在地獄之中，不敢公開示威且面臨死亡風險，因此「他們會想要我們這麼做」。至於戰爭何時落幕，川普僅表示，「很快就會讓大家知道」。

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