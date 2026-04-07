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    首頁 > 國際

    美菲堅盾軍演 日本首度正式參與

    2026/04/07 05:30 駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導
    菲律賓與美國空軍6日展開年度「雷霆對抗」首輪演習，美軍出動4架F-22匿蹤戰機參演，被視為一大亮點，有助於進一步提升演習效果。（歐新社）

    菲律賓與美國空軍6日展開年度「雷霆對抗」首輪演習，美軍出動4架F-22匿蹤戰機參演，被視為一大亮點，有助於進一步提升演習效果。（歐新社）

    美國、日本和菲律賓的大型年度軍事演習「堅盾」（Salaknib），六日在菲律賓登場，日本陸上自衛隊今年首次正式參與，派遣四二〇人參加。

    日派遣陸上自衛隊420人參加

    堅盾和「肩並肩」（Balikatan）均為以美菲兩軍為主的大型年度軍演，堅盾偏重陸軍部隊的合作，包括強化地面作戰、後勤和基地防禦等。日本以往以觀察員身分參加，去年僅派遣少數人員參與，但隨著日菲之間促進部隊相互往來的「互惠准入協定」（RAA）於去年生效，使得此次日本的派遣規模得以擴大。

    菲律賓持續強化與日本的安全合作，兩國因RAA生效升級為準同盟國關係。日本自衛隊今年除了正式參加堅盾演習之外，也將首次正式參與「肩並肩」演習。

    日本「共同社」報導，堅盾演習在呂宋島北部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）舉行開幕式，據菲律賓軍方等透露，今年共有日本、美國、菲律賓，以及澳洲、紐西蘭等國合計超過七千人參加。演習將持續至五月，內容涵蓋電子戰及應對無人機等現代作戰環境下的訓練。

    另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎也正在協調於五月上旬訪問菲律賓，並計畫與菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）會談，推動向菲國出口海上自衛隊二手護衛艦的協商進入實質階段。

    報導指出，此次考慮出口的裝備為「阿武隈級」護衛艦。菲國為應對中國在南海挑釁，正積極強化海軍戰力，軍方高層已表達希望取得三艘的意向。

    菲國軍方也正在評估引進自衛隊的「03式中程地對空飛彈」（中SAM）。小泉預計在與鐵歐多洛會談時，確認在雙方防衛當局高層協議架構下，推動護衛艦及飛彈出口的相關協調。

    菲美「雷霆對抗」 F-22匿蹤戰機參演

    與此同時，菲律賓與美國空軍六日也展開年度「雷霆對抗」（Cope Thunder）首輪演習，著重發展不對稱作戰與協同作戰能力，美方出動四架F-22匿蹤戰機參演，被視為本輪演習亮點，透過引進第五代戰機，讓菲律賓軍隊接觸尖端軍事科技，進一步提升演習效果。

    雷霆對抗演習是由美國太平洋空軍（PACAF）主導的年度雙邊演習，每年舉行一或兩輪，今年首輪演習在克拉克空軍基地（Clark Air Base）登場，將持續至十七日。演習主要範圍在呂宋島北部，但未公開參與人數及具體地點。除菲美兩國外，澳洲、泰國、南韓、馬來西亞、印尼與日本也派代表參加，展現維護區域穩定、促進合作及推動國際秩序的共同承諾。

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