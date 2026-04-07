劍指日本 北京突劃黃海東海40天空域管制

中國自3月27日起到5月6日，在黃海與東海海域上空，劃設並保留被稱為「空中任務通告」（NOTAM）區的警示與管制區域，卻未對外發布相關公告，引發美國學界與台灣國安高層密切關注。圖為中國海軍航空母艦「遼寧號」2018年4月在南海舉行演習。（美聯社檔案照）

華爾街日報五日報導，中國自三月廿七日起一直到五月六日，在黃海與東海海域上空，劃設並保留一大片被稱為「空中任務通告」（NOTAM）區的警示與管制區域，任何飛行器若進入該劃設空域，極可能面臨未知的飛航危險與限制，但中國人民解放軍與中國民用航空局（中國民航局）至今皆未對外發布相關公告，引發美國學界與台灣國安高層密切關注，認為此舉可能涉及針對性的空戰戰術訓練。

保留警示空域 疑涉及共軍針對性空訓

報導指出，一般而言，中國若要進行軍事演習，並向各國航空機構發出飛航告示，通常為期僅短短數日，且會伴隨官方的演訓宣告，這次卻在毫無事前預警與對外說明的情況下，極不尋常地保留面積廣大的近海條狀空域，且示警時間長達四十天之久，十分罕見。

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報導揭露的圖像顯示，這塊警示條狀空域，位於中國上海外海的北方及南方海域，距離台灣尚有數百海里之遙，範圍不僅涵蓋黃海，更向下延伸至東海。

NOTAM警示的目的，在於告知全球飛行員及航空機構，在該空域內將會有短期的飛航危險及限制。值得注意的是，在這塊預留空域內，並未設立任何垂直高度的限制，在通告中被明確標示為「SFC-UNL」（無垂直高度限制），這些關鍵細節此前皆未見媒體披露。在民航影響方面，儘管各國民航機至今尚未受到該空域警示的實質影響，但若要行經該特定區域，仍必須進行事前協調。

時長40天卻未公告 顯示持續戰備狀態

美國史丹佛大學專門研究中國海上活動的「海洋之光計畫」（SeaLight Project）主任鮑爾（Ray Powell）指出，此事最值得關注的關鍵，在於警示期長達四十天，卻完全沒有舉行演習的聲明，強烈顯示這並非單一活動，而是處於「持續的作戰準備狀態」，而且中方顯然不認為有需要對外界說明。

鮑爾警告，如果保留警示區域確實與軍演有關，將代表北京以「控制空域」做為向國際社會釋放軍事訊息的手段，已有重大改變。

此外，過去中國的軍事演習往往著重於控制美軍在未來可能的台海衝突中使用的航道。美國海軍戰爭學院中國海事研究所所長夏曼（Christopher Sharman）認為，這次長時間保留空域，極可能是為了提供解放軍類似空戰戰術的訓練需求。

台灣官員：中國趁美分心中東出手 意在削弱美軍印太影響力

台灣方面，一名資深安全官員指出，中國目前的戰略算計，是趁著美國將注意力移轉至近期的中東衝突之際，藉機增加對台灣的軍事活動。中方此次在黃海與東海劃設空域的舉動，顯然是針對日本，不僅是為了嚇阻美國的區域盟友，更企圖藉此削弱美軍在印太地區的影響力。

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