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    石油危機加劇 亞洲面臨「萬物短缺」

    2026/04/07 05:30 編譯盧永山／綜合報導
    伊朗戰爭爆發迄今已逾1個月，由於伊朗封鎖荷姆茲海峽，除導致油價飆破每桶100美元和原油短缺問題日益嚴重外，更有可能演變成幾乎所有物資都短缺的危險境況。（路透檔案照）

    伊朗戰爭爆發迄今已逾1個月，由於伊朗封鎖荷姆茲海峽，除導致油價飆破每桶100美元和原油短缺問題日益嚴重外，更有可能演變成幾乎所有物資都短缺的危險境況。（路透檔案照）

    伊朗戰爭爆發逾一個月後，由於伊朗封鎖荷姆茲海峽，除導致油價飆破每桶一〇〇美元和原油短缺問題日益嚴重外，更有可能演變成幾乎所有物資都短缺的危險境況。

    石化產品斷供 塑膠袋、醫用手套缺貨

    伊朗戰爭阻礙荷姆茲海峽的石油和天然氣運輸，導致全球供應量減少約五分之一，不僅推升燃料價格，還導致用於生產鞋子、衣服和塑膠袋等日用品的石化產品供應吃緊。

    隨著塑膠、橡膠和聚酯纖維等材料價格上漲，這種壓力正蔓延至消費市場的各個角落。目前，這種影響在亞洲最為明顯，亞洲製造業佔全球生產的一半以上，而且高度依賴石油和其他大宗商品進口。

    在南韓，由於民眾恐慌性搶購垃圾袋，政府已鼓勵活動主辦單位盡量減少一次性用品的使用。在日本，石油危機引發各界擔憂，由於血液透析所需的塑膠醫用導管短缺，慢性腎衰竭患者可能無法獲得治療。馬來西亞手套製造商表示，生產橡膠乳膠所需的石油副產品短缺，正威脅全球醫用手套的供應。

    顧問公司「協力管理諮詢」商業情報主管馬丁（Dan Martin）指出，此情況很快會蔓延到各領域，包括啤酒、麵條、晶片、玩具、化妝品，因為塑膠瓶蓋、板條箱、零食袋和容器越來越難買到，石油和航運中斷會迅速蔓延到石化產品和消費品行業。

    大宗商品和製造業的動盪正推升全球通膨，並抑制經濟成長。燃油成本上漲擾亂旅行和物流業，而來自中東的其他原料（例如化肥和氦氣）供應緊張，可能導致食品和電子產品價格上漲。國際貨幣基金（IMF）六日在一篇文章中寫道：「儘管伊朗戰爭可能以不同的方式影響全球經濟，但所有路徑都會導致物價上漲和經濟成長趨緩。」亞洲是第一個感受到燃料危機衝擊的地區，此刻的供應問題對全球來說，將是不祥之兆。

    海峽封鎖推高化肥成本 美農民叫苦

    摩根大通分析師上週發布研究報告指出：「與新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的斷鍊危機非常類似，這種衝擊是陸陸續續地發生的，而非同時發生，而滾動式供應中斷正在向西蔓延。」

    美國也很難逃過能源危機的衝擊。自伊朗戰爭爆發以來，進口尿素價格上漲約三分之一，美國農民的化肥成本已經上漲。

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