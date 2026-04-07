擱置荷姆茲、濃縮鈾問題 美伊磋商第一階段停火45天

美國總統川普對德黑蘭下達最後通牒，警告若7日前無法達成協議開放荷姆茲海峽，便將轟炸伊朗境內發電廠與橋梁等基礎設施。（法新社檔案照）

美國新聞網站「Axios」報導，由於永久和平在短時間內難以達成，美國、伊朗與區域調停國正商討為期四十五日的第一階段停火，藉此做為第二階段永久停火協議的基礎。儘管在美國總統川普的七日最後通牒前達成協議的可能性有限，仍被視為是避免情勢劇烈升高的最後生機。

做為二階段永久停火協議基礎

美國總統川普五日對德黑蘭下達最後通牒，警告若七日前無法達成協議開放荷姆茲海峽，便將轟炸伊朗境內發電廠與橋梁等基礎設施。知情人士透露，美國和以色列的空襲行動已準備就緒，川普延長期限的目的在於增加達成協議的機會。

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知情人士透露，美伊透過巴基斯坦、埃及和土耳其居中協調，商討一項兩階段協議：第一階段先行停火四十五天，期間持續協商永久終戰條約，暫時停火時間可視談判需要進一步延長。至於全面重啟荷姆茲海峽以及伊朗濃縮鈾處置，屬於德黑蘭最為核心、也最具份量的協商籌碼，勢必只會在永久停火協議的談判架構下處理。

伊朗官員向調停國表明，不願陷入加薩走廊或黎巴嫩模式，意即美國和以色列仍能依自身意志隨時發動攻擊的「紙上停火」條件。調停國也再三向德黑蘭呼籲，最後四十八小時是達成協議、避免遭受大規模破壞的最後機會。

川普五日接受「福斯新聞」訪問時，強調德黑蘭正與華府協商，雙方最快可能在六日達成協議，「若他們不盡快達成協議，我考慮炸毀一切並接管石油」。

以續空襲 革命衛隊情報首長遭斬首

「金融時報」引述法律學者說法報導，對民間大眾生存不可或缺的目標進行攻擊，為國際法所禁止，川普威脅大規模摧毀發電廠和橋梁的行動，可能構成戰爭罪。伊朗軍方警告，若美以對伊朗的能源基礎建設發動攻擊，將對美軍在區域內使用的基礎設施以及以色列設施，發動毫無保留的持續性毀滅攻擊。

即使停火談判進入關鍵時刻，美以六日仍對伊朗發動新一波空襲，造成超過廿五人喪生，其中包括伊朗革命衛隊（IRGC）情報首長哈德米（Majid Khademi）。伊朗五日對以色列北部城市海法發射飛彈報復，造成至少四人喪生。

促局勢降溫

日相高市擬分別熱線美伊元首

另一方面，在川普揚言對伊朗發動大規模攻擊的期限之前，日本首相高市早苗六日在國會答詢時透露，正同步協調與美國及伊朗分別舉行領袖會談，以促使局勢降溫，已指示相關單位採取一切可能的應對。高市在參議院預算委員會上表示，為促使中東局勢盡快降溫，正協調與伊朗領袖進行電話會談，若實現領袖層級對話，將是首次。

美以對伊朗發動攻擊以來，日本與伊朗之間已進行兩次外長級電話會談。日本時事通信報導，雖然高市並未明言對話對象，但日本外務省相關人士表示，應是伊朗總統裴澤斯基安。

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