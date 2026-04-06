防備「俄」勢力 德役男出國逾3月 須軍方批准

德國新法針對特定年齡層，實施更為嚴格的出入境管理措施，17歲至45歲的男性公民未來若有計畫在國外停留超過3個月，可能必須事先尋求軍方批准才能成行。圖為德國陸軍特種部隊。（路透檔案照）

德國一項旨在推動志願役與強化整體國防能力的新法案，針對特定年齡層實施更為嚴格的出入境管理措施，年齡介於十七歲至四十五歲之間的男性公民，未來若有計畫在國外停留超過三個月，可能必須事先尋求軍方批准才能成行。

這項名為「兵役現代化法案」（Military Service Modernisation Act）的軍事與國防法規，已於今年元旦正式生效，核心目標是在俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，為因應來自莫斯科日益嚴峻的軍事威脅，從法規層面全面加強德國的國防整備狀態。

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德國國防部發言人在致英國廣播公司（BBC）的聲明中，證實相關規定的適用範圍。發言人指出，凡是十七歲以上的男性公民，若其行程規劃將在國外停留超過三個月，依法必須事先向主管機關取得核准。

然而，在實際執行層面上，仍有部分細節尚待釐清。根據現行法律實務，這類基於兵役與國安考量的旅行許可申請，通常在審查後都會獲得批准。但外界質疑的部分在於，若相關適法對象違反規定，未經申請逕自出國，當局將採取何種具體手段與後續處置。

德盼軍人規模 9年擴至26萬

值得注意的是，這項要求役男出國前需取得許可的規定，在法案生效初期並未成為公眾討論焦點。直到「法蘭克福評論報」（Frankfurter Rundschau）披露後，這項攸關廣大適齡男性權益的法規，才引發社會廣泛關注與熱烈討論。

對於這項規定的政策考量，德國國防部發言人在聲明中強調，法規的制定主要是為了「確保可靠且有意義的兵役登記系統」，在國家面臨危機或「緊急情況下，我們必須掌握哪些人可能長期停留在國外」，以確保兵力動員系統的有效掌握與運作。

在強調國安需求的同時，國防部也坦承，這項全新規定對於年輕族群的影響可能相當「深遠」，當局正積極制定相關的豁免規定，部分目的是為了避免不必要的官僚作業，以期減少對民眾日常生活的過度干擾。

此外，德國國防部官員也指出，類似的役男出國管制條款並非史無前例，過去冷戰期間也曾實施，但當時鮮少被嚴格執行。

根據「兵役現代化法案」規劃，德國期望能在二〇三五年前，將目前現役軍人的規模，從約十八萬人大幅擴增至廿六萬人，以應對未來更為複雜的國際局勢。

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