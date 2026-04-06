美衛星公司應川普要求 停發中東影像

美國商業衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）表示，在川普政府要求下，該公司將全面停止發布涉及當前中東戰爭地區的高解析度空拍照片，以防杜商業資源被用於軍事用途。（路透檔案照）

在美國和以色列持續打擊伊朗，德黑蘭也持續鎖定以色列及中東鄰國進行報復下，美國商業衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）四日表示，在川普政府要求下，該公司將全面停止發布涉及當前中東戰爭地區的高解析度空拍照片，以防杜商業資源被用於軍事用途。

避免影像落入伊朗手中

路透報導，衛星技術在軍事實務上具有極高價值，用途涵蓋目標識別、武器導引、飛彈追蹤與通訊聯繫等。儘管這類衛星影像可協助媒體與學者研究難以輕易進入的管制地區，但部分太空專家擔憂，伊朗可能正透過包括美國敵對國家在內的管道，獲取這些極具價值的商業衛星影像。

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星球實驗室證實，美國政府已要求衛星影像供應商「無限期暫停發布影像」。法新社取得該公司發給客戶的內部訊息指出，自二〇二六年三月九日起追溯生效，星球實驗室將轉為「管理存取模式」（managed access model），全面延長關注區域內所有新影像的發布延遲時間；未來將嚴格根據個案情況，僅在符合緊急且關鍵任務需求，或完全符合公眾利益的前提下才發布影像。

這波受管制的區域明確定義為：伊朗全境、伊朗在中東地區的盟友基地，以及波斯灣國家與所有現有的衝突區。

星球實驗室是由前美國國家航太總署（NASA）科學家於二〇一〇年創立，其影像被全球媒體與研究人員廣泛使用。在正常情況下，衛星飛越目標上空後數小時內，客戶即可獲取影像，為各界提供寶貴資源，但對於尋求鎖定敵方軍事基地或雷達站的軍隊而言，同樣具備極高的潛在利用價值。該公司表示，新政策預計將持續實施至衝突結束為止。

另一方面，前身為馬薩爾科技（Maxar Technologies）的另一家商業衛星影像供應商Vantor，則向路透表示，美國政府並未就此事與該公司聯繫。不過，Vantor發言人透過聲明強調，該公司多年來一直保留「在地緣政治衝突時期實施強化存取控制」的權利。針對當前中東局勢，該公司也已主動對該地區的部分範圍採用這些控制措施，以進行風險控管。

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