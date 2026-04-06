為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美衛星公司應川普要求 停發中東影像

    2026/04/06 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國商業衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）表示，在川普政府要求下，該公司將全面停止發布涉及當前中東戰爭地區的高解析度空拍照片，以防杜商業資源被用於軍事用途。（路透檔案照）

    美國商業衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）表示，在川普政府要求下，該公司將全面停止發布涉及當前中東戰爭地區的高解析度空拍照片，以防杜商業資源被用於軍事用途。（路透檔案照）

    在美國和以色列持續打擊伊朗，德黑蘭也持續鎖定以色列及中東鄰國進行報復下，美國商業衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）四日表示，在川普政府要求下，該公司將全面停止發布涉及當前中東戰爭地區的高解析度空拍照片，以防杜商業資源被用於軍事用途。

    避免影像落入伊朗手中

    路透報導，衛星技術在軍事實務上具有極高價值，用途涵蓋目標識別、武器導引、飛彈追蹤與通訊聯繫等。儘管這類衛星影像可協助媒體與學者研究難以輕易進入的管制地區，但部分太空專家擔憂，伊朗可能正透過包括美國敵對國家在內的管道，獲取這些極具價值的商業衛星影像。

    星球實驗室證實，美國政府已要求衛星影像供應商「無限期暫停發布影像」。法新社取得該公司發給客戶的內部訊息指出，自二〇二六年三月九日起追溯生效，星球實驗室將轉為「管理存取模式」（managed access model），全面延長關注區域內所有新影像的發布延遲時間；未來將嚴格根據個案情況，僅在符合緊急且關鍵任務需求，或完全符合公眾利益的前提下才發布影像。

    這波受管制的區域明確定義為：伊朗全境、伊朗在中東地區的盟友基地，以及波斯灣國家與所有現有的衝突區。

    星球實驗室是由前美國國家航太總署（NASA）科學家於二〇一〇年創立，其影像被全球媒體與研究人員廣泛使用。在正常情況下，衛星飛越目標上空後數小時內，客戶即可獲取影像，為各界提供寶貴資源，但對於尋求鎖定敵方軍事基地或雷達站的軍隊而言，同樣具備極高的潛在利用價值。該公司表示，新政策預計將持續實施至衝突結束為止。

    另一方面，前身為馬薩爾科技（Maxar Technologies）的另一家商業衛星影像供應商Vantor，則向路透表示，美國政府並未就此事與該公司聯繫。不過，Vantor發言人透過聲明強調，該公司多年來一直保留「在地緣政治衝突時期實施強化存取控制」的權利。針對當前中東局勢，該公司也已主動對該地區的部分範圍採用這些控制措施，以進行風險控管。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播