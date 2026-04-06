供應鏈持續吃緊》美頻耗防空飛彈 衝擊各地盟友

據稱美國已於3月底下令從太平洋地區彈藥庫調用每枚150萬美元的匿蹤長程巡弋飛彈「增程型聯合空對地距外飛彈」（JASSM-ER），原本預留來對抗中國等強敵的戰力整備，恐將出現空窗。（美聯社檔案照）

自美國和以色列二月底對伊朗發動攻擊以來，可攔截敵軍攻擊的防空飛彈與長程打擊飛彈的後勤補給備受關注。紐約時報五日報導，攔截飛彈的供應鏈多年來一直處於緊張狀態，專家警告，一旦伊朗戰爭持續下去，攔截飛彈的庫存量恐降至讓美國在世界各地的盟友難以自保的危險程度。

中東國家庫存極度消耗

彭博也引述匿名官員報導，美國已於三月底下達指令，從太平洋地區彈藥庫調用每枚一五〇萬美元的匿蹤長程巡弋飛彈「增程型聯合空對地距外飛彈」（JASSM-ER），原本預留來對抗中國等強敵的戰力整備，恐將出現空窗。至於美國本土及其他地區的飛彈，也將轉移到美軍中央司令部的基地，或英國費爾福空軍基地（Fairford Base）。

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JASSM-ER飛彈的射程可達約九六六公里，讓轟炸機能在較安全的距離外進行打擊，以避開敵軍防空系統。至於射程較短的基礎型JASSM，據稱約三分之二的美國庫存都已投入對伊作戰。在伊朗戰爭前，美國在全球原有約二三〇〇枚JASSM-ER飛彈，經過這次調動後，將僅剩四二五枚可供對其他地區作戰，也就是僅足夠支援十七架B-1B轟炸機執行單次任務。

紐時指出，阿拉伯聯合大公國國防部表示，自伊朗戰爭爆發以來，德黑蘭已向阿聯發射廿三枚巡弋飛彈、四九八枚彈道飛彈，以及驚人的二一四一架無人機。儘管如此，阿布達比、杜拜與沙迦（Sharjah）等阿聯大城市多半安然無恙，人員傷亡極為有限，證明追蹤並鎖定來襲的敵方超音速飛彈，並發射另一枚飛彈將其擊落的防空系統確實有效。

然而，已逾四年的烏克蘭戰爭、對付紅海沿岸的葉門叛軍「青年運動」，以及去年六月以色列與伊朗的十二天戰爭，進一步加劇防空飛彈供不應求的嚴峻問題。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉科（Thomas Karako）說，美國在供求關係極不平衡的情況下開戰，過去一個月又不斷使用這類飛彈，漏洞因此變得更大。

報導指出，美國及其盟友的攔截飛彈數量之所以日益減少，部分原因在於必須因應伊朗無人機與飛彈的頑強反擊，以及攔截飛彈的消耗量是來襲飛彈的一倍，即發射兩枚攔截飛彈來對付一枚來襲飛彈，以確保成功攔截攻擊，意味攔截飛彈會比進攻性武器消耗得更快。

攔截用防空飛彈的庫存量向來是不外洩的機密，沒有哪個國家會讓敵手知道其攔截飛彈何時會耗盡。但對波斯灣國家的防禦分析顯示，伊朗一波接一波的飛彈與無人機攻擊，已極度消耗阿聯、科威特與巴林等國的攔截飛彈庫存。例如，華府「猶太裔國家安全事務協會」（JINSA）的報告估計，阿聯與巴林已耗盡超過四分之三的「愛國者三型」（PAC-3）飛彈庫存。

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