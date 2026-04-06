伊朗已故指揮官2親屬 美撤銷綠卡逮捕

蘇雷曼尼（美聯社檔案照）

魯比歐︰不允許美國成反美恐怖政權支持者的避風港

美國針對伊朗高層官員在美親屬的執法行動，四日出現重大進展。美國國務院表示，已故伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的兩名親屬，因其持有的美國綠卡遭到當局撤銷，目前已遭聯邦執法人員逮捕。此舉凸顯美國政府對於支持敵對政權之外籍人士的零容忍立場。

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美國國務院發表聲明指出，蘇雷曼尼的姪女與姪孫女兩人，在美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）撤銷其合法永久居民身分（LPR）後，三日深夜遭移民暨海關執法局（ICE）幹員羈押。不過，聲明並未透露兩人目前具體下落。

國務院在聲明中提到，蘇雷曼尼姪女姓名為哈米德·蘇雷曼尼·艾夫夏（Hamideh Soleimani Afshar）；至於與她同遭羈押的女兒，則未公開其姓名。

蘇雷曼尼生前在伊朗軍事與情報體系中掌握大權，曾長期主導革命衛隊負責對外軍事行動的特種部隊，對中東區域局勢影響深遠。在美國總統川普首屆任期最後一年的二〇二〇年一月，蘇雷曼尼在伊拉克首都巴格達遭美軍無人機執行「斬首」行動，當場被擊殺身亡。

針對此次撤銷艾夫夏等人綠卡並予以逮捕的原因，國務院在聲明中指控，「根據媒體報導，以及她本人在社群媒體上所發布的言論，美方認定艾夫夏為伊朗極權恐怖政權的積極支持者。」艾夫夏過去「曾慶祝針對美國人發起的攻擊行動，甚至在公開言論中將我們的國家稱呼為『大撒旦』（Great Satan）。」

除艾夫夏母女被捕外，聲明也指出，艾夫夏的丈夫也被美方禁止入境。

拉里賈尼女兒女婿 合法居留也遭撤銷

此外，美方這波針對敵對國家高層親屬的行動也擴及其他對象。國務院同時證實，另一名近期被擊斃的伊朗高層官員、前伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）的女兒與女婿，在美國的合法居留身分也已遭撤銷。拉里賈尼三月十七日在以色列發動的空襲行動中喪命。

國務院表示，拉里賈尼女兒與女婿已經不在美國境內。在美方註銷其合法身分後，這兩名伊朗高層親屬已被明令禁止再次入境美國。

針對這一連串的強硬執法作為，美國國務卿魯比歐也在社群平台X發文，呼應國務院聲明的核心立場，重申「川普政府絕不允許我國成為支持反美恐怖政權的外籍人士的避風港。」

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