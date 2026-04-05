川普推銷美油 恐惹怒選民

美國德州一處煉油廠。專家指美國雖是全球最大石油生產國，但每日仍需進口國外原油才足供使用。（彭博）

針對美國總統川普日前在針對中東衝突發表電視演說時呼籲缺油國家跟美國買油，藉此營造美國無懼荷姆茲海峽遭封鎖與供油無虞的印象，美國政治新聞媒體Politico三日指出，川普這招安撫甚至討好期中選舉選民的伎倆怕是會弄巧成拙，因為美國產油量並不大，若還要出口賺外匯，其結果就是美國國內油價上漲，甚至拖垮共和黨在期中選舉的選情。

川普在一日的演說中看似要安撫民心，宣稱美國幾乎不透過荷姆茲海峽進口石油，因為美國本身就是全球最大的石油與天然氣生產國，還有從委內瑞拉取得的數百萬桶石油；至於那些因伊朗封鎖荷姆茲海峽而缺油的國家，川普提出兩項解方，一是跟美國買石油，「我們有很多（石油）」；二是出面保護荷姆茲海峽。

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川普口中的美國石油榮景，與歐亞非國家為因應石油短缺，採取包括供油採配給制、減少上班上課天數、航空公司砍班等各措施，大異其趣。事實上，美國油價也因中東衝突的缺油壓力上漲，二日，美國原油價格飆漲超過十一美元，收在每桶一一一．五四美元，創多年來最大單日漲幅；美國汽油平均價格上漲二美分，為每加侖四．〇八美元。

產油不足 仍需進口

儘管美國每日產油量超過一千三百萬桶，但美國每日仍須進口約三百萬桶原油。牛津經濟研究院石油與天然氣預測主管布佩恩指出，美國頁岩油業者經歷二〇一〇年代末期的大幅虧損後，不願承諾大規模增產，一旦增產也需要三至六個月，才能增產約每日一百萬桶，遠遠不足以彌補目前因海峽封鎖而損失的每日約一千萬桶供應量。

美國燃油零售商「海灣石油」首席能源顧問克洛沙說，美國若對世界其他地區供應一定數量的石油導致國內油價高漲，勢必惹怒美國民眾。至於川普呼籲他國挺身出面保護海峽，布希政府的白宮能源顧問麥克納利說，川普這話形同承認，光靠叫缺油國來跟美國買油治標不治本，根本解決不了問題。

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