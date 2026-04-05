伊朗挾荷姆茲海峽自保 美情報：不會太快開放

包括印度、土耳其、法國與日本的船隻這兩天相繼通過荷姆茲海峽，反映伊朗執行放行所謂「友好國家」船舶的策略。圖為停泊在阿曼外海、靠近海峽入口處的貨輪檔案照。（路透）

路透三日獨家披露，根據知情消息人士，近日的美國情報報告警告說，在中東衝突藉由封鎖荷姆斯海峽來自保的伊朗，不太可能很快開放這條牽動全球石油供應的關鍵水道，因為荷姆茲海峽是德黑蘭當局在與美國抗衡上的唯一真實籌碼。

不過，在海峽航運近乎中斷一個多月後，一艘法國貨櫃船與一艘日本液化天然氣油輪近日已成功通過該海峽，成為首批完成此航行的西歐及日本船隻。土耳其與印度各一艘船隻四日也被證實通過。

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據彭博先前報導，在伊朗近幾週建立的制度下，部分船隻已被要求支付通行費。目前運作模式是，船隻需獲得伊朗預先批准，沿貼近其海岸的航線航行。由於該區域訊號干擾與欺騙嚴重，追蹤進出荷姆茲海峽的船隻並非易事。

根據路透指出，該情報報告的發現顯示，德黑蘭當局可能會繼續封鎖荷姆茲海峽以致能源價格居高不下，藉此逼美國總統川普盡快結束戰爭；該報告也提供以下最新跡象，即這場原本旨在剷除伊朗軍事力量的戰爭，實際上可能反而讓德黑蘭有機會大秀其荷姆茲海峽的能力，進而增加伊朗的區域影響力。

三名爆料的不具名消息人士拒絕透露是哪些美國機構發布上述評估，而其中一位消息人士還說，伊朗已在控制荷姆茲海峽上嚐到甜頭，肯定不會輕易放手。即便戰爭結束，伊朗也不太可能就此放棄管控荷姆茲海峽的能力，因為伊朗需要重建，而籌措重建經費的來源之一，就是對取道荷姆茲海峽的船隻收通行費。

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