戰機遭伊擊落 川普「即將戰勝」踢鐵板

伊朗四日對以色列中部發射飛彈但遭攔截。圖為落在約旦河西岸一處猶太屯墾區的飛彈，引起泰國籍農場工人好奇觀看。（歐新社）

「不對稱戰術」提高美戰爭成本

美國華爾街日報四日指出，伊朗儘管在軍事上蒙受重大損失，仍能透過「不對稱戰術」成功擊落兩架美國戰機，顯著提高美國與以色列繼續發動戰爭的成本。這是上萬架次飛行任務中，美以聯軍首次有戰機被擊落，此舉不僅戳破美國「戰爭即將勝利」的說法，更迫使川普政府在尋求快速結束戰爭的同時，面臨更高的政治與軍事代價。

伊先鎖定波灣國家打擊

自戰爭開始，伊朗並未選擇與美以正面對決，而是採取不對稱戰略，鎖定波斯灣國家、摧毀雷達與防空關鍵設施，並封鎖荷姆茲海峽航運。儘管美軍空襲已重創伊朗飛彈基地與機動發射器，德黑蘭仍能每日發射數十枚飛彈與無人機，延長衝突時間、提高波斯灣產油國與美國的經濟成本。

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這種不對稱戰術與伊朗革命衛隊（IRGC）過去在伊拉克武裝代理人民兵、以簡易爆炸裝置殺害數千名美軍的手法如出一轍。前美國國務院伊朗事務官員艾爾指出，這顯示伊朗能以「不求勝而勝」的打擊方式，戳破美國「一切盡在掌握中」的敘事。

美軍營救被擊落戰機飛行員的行動仍在持續，但伊朗國會議長卡利巴夫四日已發文嘲諷：「這場美國發動的『無需策略』的卓越戰爭已從『政權更迭』降級為，『嘿！有人看到我們的飛行員嗎？』」。他說：「哇！真是不可思議的進展，絕對是天才。」

美國有線電視新聞網（CNN）批評，過去數週，川普總統與戰爭部長赫格塞斯不斷宣傳美軍「空中無敵」，總統一直聲稱伊朗「沒有海軍」、「沒有軍隊」、「沒有空軍」且「沒有防空系統」，如今成為川普與其幕僚明顯誇大軍事成果的最新例證。

此次戰機損失發生在美軍五週執行一萬三千架次空襲之後。曾在一九九〇年領導波斯灣戰爭空戰指揮任務的退役美空軍中將德普圖拉為政府緩頰，向華爾街日報表示：「令人訝異的是這事沒有更早發生。在敵方空域執行數千架次打擊任務，整整一個月才首次出現戰鬥損失，這非常驚人。」

紐時：伊保存戰力策略奏效

紐約時報指出，美軍機接連折翼，凸顯伊朗保存戰力策略奏效。報導稱伊朗將大部分武器庫隱藏在地下掩體，雖在猛烈轟炸後看似受損，但能迅速把飛彈發射器挖出並再次使用。

前五角大廈官員韋克斯勒指出，此事件顯示美國雖有空中優勢，「但尚未達成空中霸權」。艾爾則指出，雖然川普未明言將對波斯灣島嶼發動地面攻擊，但當前兵力部署為此提供選項，「若開始有大量美軍遭俘虜，或因伊朗攻擊而出現大量傷亡，這將改變川普對繼續戰爭的計算。」

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