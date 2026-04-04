緬甸軍頭政變5年洗白 當選總統

緬甸新任總統敏昂萊。（歐新社）

緬甸軍政府領導人敏昂萊三日在國會總統大選中，以壓倒性票數當選新總統，從五年前的政變領袖轉型為民選總統。儘管他已依法卸下國防軍總司令一職，但選舉被批不過是作秀，其政府骨子裡仍是軍事政權。

敏昂萊選舉被批作秀

緬甸於去年底與今年初分階段舉行自二〇二一年軍事政變以來首場國會大選，軍方支持的政黨大獲全勝。上月，親軍方的新國會啟動總統選舉程序，軍方與國會上下兩院各提名一名候選人。三日於首都奈比多舉行的投票結果顯示，敏昂萊在五八四名投票議員中獲得四二九票，得票率近八成。國會議長昂林兌宣布敏昂萊當選總統。另兩名候選人—現任總理紐梭獲一二九票，親軍方政黨「聯邦團結發展黨」的南尼尼艾僅得廿九票，將出任副總統。

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六十九歲的敏昂萊於二〇二一年初發動政變，推翻翁山蘇姬領導的文人政府，引發全國抗議與武裝叛亂，緬甸自此動盪不安。如今親軍方政黨在國會站穩腳跟，加上憲法規定軍方掌控的非選舉席次相助，新政府預料將與軍方高層步調一致。

分析家認為，敏昂萊轉型為民選總統，意在鞏固名義上的文人政府的權力，尋求國際合法性，並維護軍方利益。緬甸獨立分析家昂覺梭說，敏昂萊一直渴望從三軍統帥換成總統，「如今顯然已美夢成真」。東協人權國會議員組織（PHR）則批評，敏昂萊登上總統大位將正式化已造成巨大苦難、加深社會分裂，與破壞民主人權的暴力體制。

緬甸軍方長期盟友中國已恭賀敏昂萊當選，稱兩國是傳統友邦與命運共同體，中方支持緬甸新政府維護和平穩定，願與之合作建設。

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