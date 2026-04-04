美消耗大量戰斧 日本訂單恐延後

美國對伊朗的戰爭中大量消耗「戰斧」巡弋飛彈，據彭博三日報導，華府已告知東京，日本訂購的約四百枚戰斧飛彈。（法新社檔案照）

美國對伊朗的戰爭中大量消耗「戰斧」巡弋飛彈，可能影響日本採購訂單的交付時程。據彭博三日報導，華府已告知東京，日本訂購的約四百枚戰斧飛彈，交貨時間將受到干擾。

日400枚飛彈訂單 原定2028年交貨

日本為因應中國與北韓挑戰，於二〇二四年以廿三．五億美元向美採購四百枚戰斧飛彈，原定二〇二八年三月前全數交付。日本防衛大臣小泉進次郎三月表示已收到首批飛彈。然而，知情人士指出，美方現已優先確保對伊朗戰爭的供應，交付時程恐被打亂，能否如期於二〇二八年完成全數交貨尚不明朗。

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一名知情人士說，美國對伊朗戰爭前約有四千枚戰斧庫存，戰爭爆發以來已消耗數百枚，相當於兩年多的產量。生產商、前身為「雷神」的RTX公司去年生產約一百枚戰斧，另有二四〇枚舊款升級為最新版Block V標準。

小泉與美戰爭部長赫格塞斯三月中兩度通話，官方聲明未提及戰斧供貨問題，但消息人士稱其中至少一通討論此事。五角大廈與日本防衛省均拒絕評論具體討論內容，日方表示正與美方密切聯繫，目前不考慮改變採購計畫。RTX公司則稱不知情。

彭博報導指出，這是最新例證顯示美以對伊朗戰爭如何牽動對抗中國的戰略部署。上月南韓總統李在明證實，美國正研擬將防空資產調往中東；駐日本沖繩美軍第卅一陸戰隊遠征支隊約三千五百名兵力也已調往支援伊朗戰爭。

戰斧飛彈射程約一千六百公里，可艦射或潛射。日本防衛省日前宣布，海自神盾艦「鳥海號」完成改裝，具備發射戰斧能力，成為首艘擁有「防區外」防衛能力神盾艦。日本另發展國產長程飛彈，包括「二五式陸基反艦飛彈」（射程一千公里）及「二五式高速滑翔彈」。前防衛省官員小木洋人表示，基於戰斧可能延遲交貨，日本開發多款國產飛彈是明智之舉。

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