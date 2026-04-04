CNN：伊半數發射器完好 仍具攻擊力

二〇二三年九月伊朗首都德黑蘭閱兵展示的飛彈。（路透檔案照）

美國與以色列於二月廿八日對伊朗發動大規模攻擊，摧毀大量軍事設施與飛彈、發射器等武器。然而據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國情報評估顯示，伊朗仍有約半數飛彈發射器完好無損，且武器庫存有數千架自殺攻擊無人機，佔該國無人機總數約五十％，仍具備對中東地區發動空中攻擊、造成可觀傷害的能力。

美情報的評估總數可能包含未遭到破壞，但因空襲掩埋在地底下，暫時無法取得或使用的發射器。除了發射器，伊朗仍有大量完好的岸防巡弋飛彈。以色列軍方統計，伊朗可運作發射器數量約為廿至廿五％，但不包含掩埋在地底的數量。

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白宮斥報導匿名來源詆毀川普

美國總統川普在一日全國演說中宣稱，伊朗飛彈與無人機發射能力大幅縮減，軍火工廠與發射器幾乎全毀。但五角大廈對外發布的內容，談論的是伊朗飛彈發射量減少，而非摧毀飛彈的情況，如強調伊朗攻擊美軍的彈道飛彈與自殺無人機數量自衝突爆發後下降九十％。白宮副新聞秘書凱利回應，匿名消息來源試圖貶低美軍「史詩怒火行動」的成果，事實上伊朗海軍已被摧毀，三分之二生產設施毀損。

知情人士分析，伊朗數十年來將發射器藏匿於錯綜複雜的地道與洞穴網絡，並採打帶跑戰術，使追蹤極為困難，類似美國過去對抗葉門激進組織「青年運動」時的挑戰。雖然伊朗海軍受重創，但隸屬伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的海軍仍保有約半數戰力，擁有數百艘可用於襲擊荷姆茲海峽油輪的小型船隻與無人艇。

另據政治新聞網站Politico引述現任與前任國防官員指出，即便川普宣稱將在未來二至三週持續重擊德黑蘭，美軍能夠打擊的重要戰略目標已所剩無幾；且伊朗剩餘多數彈道飛彈藏匿於加固的地下碉堡，若不發動地面入侵，幾乎無法摧毀。一名國防官員直言，美軍只能持續打擊重要性遞減的目標，反而可能導致革命衛隊掌控政府。

報導指伊朗正採取拖延戰術，試圖消耗美軍攻擊能量策略見效，國際能源價格攀升，川普政府面臨國內壓力。同時，伊朗以經濟戰取代傳統軍事對抗，並藉掌控荷姆茲海峽增加談判籌碼。

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