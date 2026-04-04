二戰後最大增幅! 美2027國防預算 川普提1.5兆美元

美國總統川普三日提出國防預算總金額達一．五兆美元的二〇二七會計年度預算，創二戰以來最大國防預算逐年增幅，當中包括興建花費達一八五〇億美元的「金穹」飛彈防禦系統。圖為川普去年五月在白宮宣布打造「金穹」。（路透檔案照）

根據白宮預算文件，美國總統川普三日要求將二〇二七會計年度的非國防可自由支配支出刪減十％，但同時增加五千億美元（約台幣十五．九八兆元）的國防開支，使得國防預算總金額達一．五兆美元（約台幣四七．九三兆元），此為二次大戰以來最大單年增幅。

五角大廈支出一年增逾40％

這項預算案若獲通過，將使五角大廈的支出在一年內增加超過四十％。美國媒體報導，伊朗戰爭每日可能耗費高達二十億美元，因此這筆預算將用於維持軍事行動、補充耗盡的武器庫存。

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刪減非國防可自由支配支出10％

為抵銷部分國防開支，行政部門提議削減約非國防支出七百三十億美元（約十％），鎖定環境保護、住房補助、教育經費等國內計畫，並將部分責任轉移給州與地方政府。

川普要求的國防預算，包括備受矚目但極具爭議、造價達一八五〇億美元「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統、減少關鍵礦物庫存短缺，以及造船；此外，川普要求六億五百萬美元於動員國民兵到華府、一百億美元用於華府建設與美化的總統資金，以及美國海岸防衛隊經費增加廿一億美元。

白宮在一份預算說明文件中說，減少或剷除覺醒文化、被武器化與浪費錢的計畫，以及把各州與地方的責任歸還給各州與地方的政府，就能省錢。部分預算刪減依循川普政府的反「綠色能源」支出，像是砍掉對各州的電動車充電經費四十億美元，以及環保署預算被腰斬至四二億美元；此外還砍掉近卅個、被川普政府視為「重複」或淪為對付美國人的武器的司法部計畫。在此同時，二〇二七會計年度預算要求增加司法部十三％預算，以便該部將暴力犯繩之以法的能力得以「最大化」。

須國會批准 取得兩黨支持

川普提出的預算要求若要生效，得先取得國會批准，而國會批准又涉及取得共和、民主兩黨的支持，但國會議員通常將白宮的預算要求視為建議；儘管如此，這份二〇二七會計年度預算要求，反映出川普政府在今年十一月、攸關國會兩院保衛戰的期中選舉之前的政治優先要務。

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