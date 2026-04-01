美以3月31日清晨對伊朗發動一波大規模空襲，目標包括中部伊斯法罕，當地是伊朗儲存高濃縮鈾的核心設施所在，夜空出現橘紅色巨大火球與連環爆炸。美國官員指出，美軍此次動用2000磅（約907公斤）的巨型「碉堡剋星」炸彈，擊中大型彈藥庫。據稱當地可能藏有高達534公斤的60％純度高濃縮鈾，儲存於地底深處的防禦設施中。（法新社）

截至3/31

◎美國與以色列空襲伊朗中部數座軍事設施，西北部有一處重要宗教場所受損，德黑蘭部分地區停電；伊朗在荷姆茲海峽的葛希姆島一座海水淡化廠遇襲，現已全面停運。

◎美國戰爭部長赫格塞斯質問，若北約國家不與美國站在一起，該聯盟的價值何在？並拒絕透露美國是否會在伊朗部署地面部隊。

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◎美軍參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍行動聚焦於打擊伊朗的佈雷能力與海軍資產，已摧毀逾150艘船隻，攻擊直升機也已加入行動；另一個關鍵目標，則是癱瘓伊朗的國防工業基地，包括核武研發實驗室。

◎義大利拒絕美國軍機使用西西里島基地前往中東，梅洛尼政府發表聲明稱，與美國關係依然穩固，每項軍事基地使用請求均依慣例逐案審查。

◎以色列總理納坦雅胡聲稱，與伊朗的作戰已達成逾半目標，但軍方表示，已準備好在未來數週繼續執行任務；以軍對黎巴嫩貝魯特的真主黨基礎設施發動新一波空襲；以國國防部長卡茲表示，即使目前針對真主黨的戰事結束，以軍仍將佔領黎巴嫩南部大片地區，維持對直至利塔尼河之整個地區的安全控制。

◎聯合國難民署（UNHCR）表示，自真主黨與以色列爆發戰鬥以來，已有超過20萬人逃離黎巴嫩前往敘利亞。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

伊朗3月31日對整個中東地區發動一波飛彈與無人機攻擊，以色列城市貝達蒂克法（Petah Tikva）也遭襲擊。（法新社）

史詩怒火行動日誌

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