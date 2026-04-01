削弱伊朗 波灣國家遊說美別停火

美國與以色列3月31日空襲伊朗中部數座軍事設施，德黑蘭部分地區停電，西北部也有一處重要宗教場所受損。此外，伊朗在荷姆茲海峽的葛希姆島一座海水淡化廠遭擊中，已全面停運。（路透）

美國對伊朗軍事打擊逾一個月，雖持續擴大中東兵力部署，但也設法盡速結束戰爭，避免陷入長期作戰泥沼。美聯社引述官員說法，以沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國為主的波斯灣國家，認為德黑蘭尚未遭徹底削弱，私下積極說服川普政府持續打擊伊朗。

阿聯科威特巴林 主張地面行動

在戰爭初期私下埋怨美以未提前示警動武，以及華盛頓忽視戰爭對整個中東地區毀滅性後果的警告後，部分盟友向白宮強調，此際是能夠一勞永逸癱瘓伊朗神權政府統治力量的歷史契機。沙國、阿聯、科威特和巴林官員不希望軍事行動在伊朗領導層未出現重大變革，或伊朗行為未發生戲劇性轉變前就結束。

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波斯灣國家普遍支持美國削弱伊朗威脅，但做法上仍存在分歧。態度最為強硬的阿聯推動川普展開地面侵略行動。阿聯外交部國務部長卡比表明，「朝他國發射彈道飛彈，將全球貿易武器化並支持代理人的伊朗政權，不再是區域內可接受的行徑」。

科威特和巴林也偏好此軍事選項。通常扮演伊朗和西方國家中間人角色的阿曼和卡達，則傾向透過外交途徑解決衝突。

沙國則試圖說服華府，即刻結束戰爭無助達成良好協議。最終協議必須消除伊朗核計畫，摧毀其彈道飛彈能力，終結對代理人團體的支持，還要確保荷姆茲海峽未來不再遭伊朗封鎖。沙國王儲穆罕默德向白宮官員主張，進一步削弱伊朗軍事能力及神權領導層有助波斯灣乃至其他地區的長期利益。

不過，沙國也對戰爭延長可能面對更多伊朗空襲抱持謹慎。一名沙國官員強調，利雅德期盼以政治方案化解危機，但當前的重心仍在確保人民和關鍵基礎建設安全。

目標不明確 波灣國家參戰躊躇

至於波斯灣國家是否實際參與衝突？國際危機組織（ICG）波斯灣及阿拉伯半島計畫主任法魯克認為，僅有阿聯和巴林與以色列建交增添了決策的複雜性，「缺乏明確目標以及對美國是否貫徹目標的信任…使得部分國家躊躇」、「但若是其中一國出現重大後果或大規模死傷，便存在參戰的正當理由」。

可能面臨川普分擔戰爭開支要求

川普尚未號召波斯灣國家「出力」投入對伊朗的軍事行動，但華府示意可能要求區域盟友「出錢」支應戰爭開支。被問及波斯灣國家是否會如第一次波灣戰爭支付主要戰爭開銷？白宮新聞秘書李威特表示，「我想這會是總統頗感興趣的做法」、「這是他會有的構想」。

還有2千億美元經濟損失

另據「聯合國開發計劃署」研究，美以伊戰爭可能使中東地區的經濟成長損失近二千億美元。該報告分析戰爭造成的經濟與社會後果，指出阿拉伯國家的國內生產毛額（GDP）損失可能在一二〇〇億至一九四〇億美元之間。整體損失可能導致區域失業率上升多達四個百分點，並使多達四百萬人陷入貧困。

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