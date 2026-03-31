遭北京制裁》古屋圭司︰在中無資產、數十年沒去 沒影響

遭中國制裁的「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右）三月中曾訪台，拜會賴清德總統。（總統府提供）

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、自民黨眾議員古屋圭司，日前來台出席玉山論壇，晉見賴清德總統，並提出推動「台美日軍樂隊文化交流」等建議，引發中國不滿。中國外交部卅日宣布，將對古屋採取「反制措施」，包括凍結其在中國境內的資產、禁止中國境內組織與個人與其進行交易或合作，並對其不予簽證及禁止入境（含港澳），即日起實施。

對此，古屋回應，相關制裁對他影響有限。他接受朝日電視台訪問時指出，已數十年未曾前往中國，在中國境內亦未持有任何個人資產，「因此沒有太大的影響」，「我做的是理所當然的事。對這種事祭出制裁，真不愧是中國的作風。」

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「敢稱台灣為國家」絕不讓台灣有事發生

古屋圭司昨在臉書發文指出，制裁理由是與台灣的交流。他多年來擔任日華懇會長，與許多志同道合的議員一同頻繁訪問台灣，與這個秉持法治、民主、基本人權等共同價值觀的「國家」進行交流，「我敢稱之為國家」。今後也將繼續與台灣、美國、歐盟、澳洲等國家保持聯繫，努力絕對不讓「台灣有事」發生，這一立場不會改變。

日本官房副長官尾崎正直卅日表示，已透過外交管道要求中方儘速撤回措施，並強調對此感到「極為遺憾」，難以接受。

古屋今年連續第九年出席二〇二六玉山論壇，他在會中提出兩項主要建議，一是推動台日中小學生交流，深化民間互動；二是促成日本自衛隊、台灣軍隊與美國軍隊的軍樂隊進行文化交流。他指出，日本與美國早已有相關交流機制，在文化交流層面，「中國無權說三道四」。

此次中國宣布制裁古屋圭司，被外界視為對日本政界友台立場的進一步施壓，此前已有包括日本維新會參議員石平，以及曾任自衛隊統合幕僚長、現為行政院政務顧問的岩崎茂，也遭中方制裁。

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