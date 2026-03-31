美官員︰川普考慮奪伊朗近千磅鈾

川普（美聯社）

美國官員透露，總統川普正考慮發動一項軍事行動，以從伊朗取出近一千磅的鈾；這是一項複雜且高風險的任務，可能會讓美軍在該國境內停留數日或更長時間。

華爾街日報廿九日獨家報導，官員表示，川普尚未決定是否下令，正考量美軍面臨的危險。但官員指出，川普對此想法仍抱持開放態度，因為這有助於實現他防止伊朗製造核武的核心目標。

請繼續往下閱讀...

熟悉川普想法的人士透露，他也鼓勵其幕僚施壓伊朗，要求德黑蘭同意交出這些核物質，做為結束戰爭條件。川普在與政治盟友談話中明確表示，伊朗不能保留這些物質；他也曾討論，如果伊朗拒絕在談判桌上讓步，美方將不惜動用武力奪取。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，五角大廈的職責是做好準備，以便為三軍統帥提供最大的選擇性，但「這並不代表總統已做出決定」。

在以色列與美國去年六月發動一系列空襲之前，外界認為，伊朗擁有超過四百公斤的六十％高濃縮鈾，以及近兩百公斤的廿％可裂材料，可輕易轉化為濃度九十％的武器級鈾。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）曾表示，他認為這些鈾主要存放於美以空襲三個地點中的兩個，即伊斯法罕（Isfahan）核設施的地下隧道，以及納坦茲（Natanz）的貯藏所。專家指出，伊朗擁有濃縮鈾的離心機，並具備建立新地下濃縮設施的能力。

美前軍官︰奪鈾行動複雜危險

知情人士透露，川普與部分盟友私下表示，有可能在一次針對性行動中奪取這些物質，不會大幅延長戰爭時間表，且仍能讓美國在四月中旬前結束衝突。

美國前軍官與專家表示，動武奪鈾行動既複雜又危險，可能是川普下達的命令中，最具挑戰性的行動之一。這項潛在的行動可能會引發伊朗報復，也可能將戰爭延長至遠超過川普團隊公開提出的四到六週時間表。

美軍部隊將需要飛往這些地點，且可能面臨伊朗地對空飛彈與無人機砲火。一旦抵達現場，戰鬥部隊需確保周邊安全，以便配備挖掘設備的工程兵能在廢墟中搜尋，並檢查是否有地雷與陷阱。

專家指出，這些物質的取出手續，可能需要由受過專門訓練的精銳特種作戰部隊來執行。這些高濃縮鈾可能裝在四十到五十個類似潛水氣瓶的特殊鋼瓶中，可能需要數輛卡車運輸。除非有現成的機場，否則將需要建立臨時機場，以便運入設備並運出核物質。專家表示，整個行動將需要數日、甚至一週的時間才能完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法