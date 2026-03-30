自衛隊抗中 日本新設太平洋防衛室

日本防衛大臣小泉進次郎訪硫磺島。（取自小泉進次郎X）

日本防衛大臣小泉進次郎廿八日在太平洋戰爭末期激戰地硫磺島表示，為了應對軍事活動日趨活躍的中國，日本的當務之急是在太平洋一側廣闊的海空域強化防衛體制，宣布將於四月設立探討自衛隊必要體制的「太平洋防衛構想室」。

硫磺島擬擴建跑道 建港供大船使用

共同社報導，加強太平洋防衛是日本政府計畫年內修訂的「國家安全保障戰略」等三份安保相關文件的關鍵議題之一。關於設有自衛隊基地的硫磺島，計畫研究建設可供大型船隻使用的港灣及擴建跑道的方案。

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小泉出席日美聯合悼念儀式後表示，太平洋防衛體制現階段仍有大部分處於空白狀態，將加強海上通道的防衛，「堅決守護我國社會經濟活動的基礎」。

硫磺島位於伊豆群島與美軍基地所在的關島之間，處於「第二島鏈」，有海上自衛隊等部隊常駐。由於沿岸多為淺灘，大型船舶無法靠岸，政府擬透過整備棧橋，以提升自衛隊的運輸能力。

由於硫磺島因地殼變動，每年隆起約一公尺，跑道維護管理有難度。對此，日本計畫採用混凝土的施工方法加以克服，將就此進行試驗。相關人士指出，硫磺島位於中國短程彈道飛彈射程之外，政府希望藉此實現戰機的穩定運用。

「朝日新聞」本月初引述多名知情人士披露，日本政府過去長期將防衛重點置於沖繩等西南地區，如今正逐漸轉向長期被視為「警戒監視空白地帶」的太平洋一側，決定強化硫磺島的基地功能，計畫啟動相關研究，加強港口設施與飛機跑道建設；除完善監視監測體系外，還考慮修建非固定碼頭，滿足大型艦船停靠需求。

目前硫磺島駐有約二五〇名海上自衛隊隊員，以及約一百名航空自衛隊隊員，島中央設有一條長約二六五〇公尺的跑道，主要供美軍航空母艦艦載機進行陸上起降訓練，自衛隊戰機並未常駐。然而，為應對中國軍機及其他戰機抵近，日方正研究將自衛隊戰機永久部署硫磺島的方案。

小笠原群島 有意劃設防空識別區

此外，防衛省也有意在小笠原群島上空劃設防空識別區（ADIZ）。日本現有防空識別區主要由美軍在一九五〇年代劃定，覆蓋本土四島及琉球群島（西南諸島），但一直未納入地處太平洋的小笠原群島。一旦ADIZ劃設完成，航自戰機將可對進入該區域的「國籍不明」航空器，或疑似侵犯領空目標緊急升空攔截，日方也勢必會在該區域部署雷達，調整戰機部署。

另一方面，日本陸上自衛隊新設的「情報作戰隊」廿九日在東京都朝霞駐地舉行成立儀式。此前，陸自各部隊分別應對虛假資訊分析和情報收集活動，現已統一整合。防衛省認為，隨著安全保障環境惡化，需要加強應對企圖通過輿論操作等割裂社會和政治的「認知戰」的能力。

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