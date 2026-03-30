傳伊朗總統憂經濟崩潰 槓上革命衛隊頭子

知情人士透露，伊朗總統裴澤斯基安與伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪之間，針對如何管理這場戰爭，及其對民生與經濟的破壞性影響，爆發嚴重分歧。（路透檔案照）

知情人士透露，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）之間，針對如何管理這場戰爭，及其對民生與經濟的破壞性影響，爆發嚴重衝突。

總部位於倫敦的伊朗反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）廿八日報導，匿名消息人士指出，裴澤斯基安批評革命衛隊加劇緊張局勢，以及持續攻擊鄰國的作法，並警告此局勢將帶來經濟後果。

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消息人士表示，裴澤斯基安強調，若不停火，伊朗經濟恐將在三週到一個月內面臨全面崩潰。

裴澤斯基安本月初透過影片發表談話，為他所謂該國武裝部隊對鄰國的「自由開火」攻擊致歉，並指示部隊停止此類攻擊。然而，在他發布訊息後不久，攻擊仍在持續。

知情人士告訴伊朗國際，裴澤斯基安已呼籲將行政與管理權力交還政府，卻遭瓦希迪堅決拒絕。面對這些批評，這位革命衛隊指揮官將當前局勢歸咎於政府未能在衝突爆發前實施結構性改革。

民生必需品通膨率達三位數

本月稍早，「以色列時報」和「新消息報」等以色列媒體，也披露伊朗統治集團內部出現分裂跡象。

報導指出，隨著戰事進入第五週，其經濟影響日益明顯。來自主要城市的通報顯示，許多自動櫃員機（ATM）出現現金耗盡、無法運作，或實體上無法靠近使用的情況；同時，包括伊朗國家銀行（Bank Melli）在內的多家主要銀行的網路銀行服務也頻頻中斷。

政府雇員告訴伊朗國際，過去三個月來，大批薪資與福利無法如期發放。在美、以聯手發動攻勢前，伊朗民生必需品平均通膨率已達到三位數，估計在一〇五％到一一五％之間。食品價格不僅逐日飆升，漲勢甚至能以每小時計算，部分主食的價格較戰前上漲至少五十％。

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