青年運動彈襲以國 都遭攔截

青年運動發言人薩里聲稱，已與與伊朗和黎巴嫩真主黨同步，朝以色列發射一波飛彈和無人機，鎖定多個重要軍事目標。（歐新社）

伊朗戰爭持續一個月後，德黑蘭長期支持的葉門叛軍「青年運動」廿八日正式參戰，引發外界對戰爭從荷姆茲海峽蔓延至紅海的擔憂，屆時油價可能進一步飆升，對全球經濟產生深遠影響，代價甚至可能高到足以讓美國放棄這場戰爭。

外界憂戰事延至紅海 恐加劇油價飆升

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）聲明表示，青年運動朝以色列發射「一波飛彈和無人機，鎖定多個重要軍事目標」，並指出這次攻擊「與伊朗和黎巴嫩政治軍事組織真主黨正在進行的軍事行動同步」。以色列安全消息人士證實，青年運動在發射第一枚飛彈、正式介入伊朗戰爭數小時後，再度向以色列發射第二枚飛彈，但兩枚飛彈都被攔截，未造成任何人員傷亡或財產損失。

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此前，以色列對加薩走廊展開軍事行動時，青年運動也為巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」助陣，襲擊紅海和亞丁灣的商船，迫使商船繞道而行，造成巨大損失。這次在伊朗實質封鎖荷姆茲海峽、造成全球五分之一能源運輸受阻後，沙烏地阿拉伯已將每日一八〇萬桶石油出口改由紅海的揚布（Yanbu）港口運出，若青年運動再次鎖定紅海商船發動攻擊，將使區域能源運輸作業雪上加霜。

雖然青年運動並未表示將襲擊途經紅海南部和曼德海峽的油輪或其他商船，但該組織確實具備這種能力。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」在一份致客戶的報告中指出，基於青年運動二〇二二年與沙國達成目前仍維持的停火協議，該組織應不會攻擊沙國的石油設施，減少進一步捲入戰爭的負面影響，但若伊朗局勢升級，青年運動仍不排除在德黑蘭壓力下，襲擊沙國石油設施。

青年運動目前尚未實際擾亂紅海航運，但多名葉門問題專家表示，這種情況發生的可能性比戰爭初期更大，尤其該組織已加強其在哈傑港和荷台達港之間，以及沙烏地邊境沿線的陣地。一名觀察家指出，該組織已部署反艦飛彈陣地、海軍破壞小組、爆炸艇基礎設施、水雷和海上無人機發射場等，足以威脅紅海航運。

另一個促使青年運動升級衝突的驅動力則是經濟問題，尤其葉門約一千八百萬人面臨嚴重飢荒，而沙國的援助款項已大幅減少。儘管在美國攻擊其武器庫及以色列擊斃其大部分領導層後，青年運動的力量已被削弱，但他們仍可製造麻煩，只需幾次襲擊，就能使紅海實際上無法通行，因為保險公司會將保費提高到令人止步的地步，航運公司也會要求船隻繞道而行，這無疑將對全球經濟再一次重擊。

不過，美國也加強對青年運動的包圍力量，包括「林肯號」航空母艦打擊群正停泊靠近葉門邊境的阿曼沙拉拉港附近，同時加強在紅海沿岸吉布地的駐軍，並獲准使用葉門以北約五百公里的沙國塔伊夫空軍基地。

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