空襲近月 近1500伊朗平民殞命

在戰爭中受傷的一名伊朗兒童，廿八日在首都德黑蘭一間醫院內接受治療。（路透）

美國華盛頓郵報報導，多個人權組織組成的聯盟廿七日發布報告指出，美國與以色列對伊朗軍事空襲一個月以來，學校、醫院等民生基礎設施嚴重受創，造成一四四三名平民喪命，其中至少二一七名為兒童。報告強調此為「經核實的最低值」，隨評估持續進行，人數預估還會上升。

報告指出，平民傷亡主因包括過時或有缺陷情報導致的「目標錯誤和誤判」、在人口稠密區使用爆炸物，以及針對軍民兩用基礎設施的集中攻擊。美以兩國透過社群媒體發布相互矛盾的疏散警告—川普指示平民勿外出，以色列則敦促軍事設施附近人員撤離，但多數伊朗人幾乎無法上網，造成資訊混亂。

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伊朗南部一所女子學校遭襲造成至少一六八名兒童死亡、一一〇名平民受傷，可能即為目標錯誤案例。該校毗鄰軍事設施但近年已隔離，軍事分析人員可能忽略此一情況。五角大廈已下令正式調查，初步審查後實際承認美軍發動攻擊且平民傷亡指控可信。若調查證實，將成一九九一年以來美國單次攻擊平民死亡最多事件。

報告作者之一、伊朗人權行動者副主任湯普森表示：「兒童在校遇害，男人轉移家人在檢查哨喪命，婦女排隊買麵包時被炸死，醫護人員應對緊急情況時喪命，這些傷害模式引發嚴重法律問題，必須究責。」英國監測組織「空戰觀察」執行董事崔普指出，目前數字僅為絕對最低值，但這幾週傷亡必將載入史冊，成為美國軍事行動最慘重結果之一，堪比十年前敘利亞拉卡戰役近三千平民喪生紀錄。

美軍：不會以平民為目標

美國中央司令部發言人霍金斯表示，美軍不會以平民為目標，與伊朗政權不同，自衝突開始以來，伊朗政權已對鄰國無辜民眾進行三百多次不分青紅皂白的襲擊。以色列國防軍則重申，軍事打擊「完全依據武裝衝突法，針對合法的軍事目標。

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