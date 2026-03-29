伊朗訴諸資訊戰 煽動全球反美

圖為德黑蘭東部一處被炸毀的汽車修理場。（法新社）

紐約時報廿八日報導，有鑑於在軍事戰力上遠不及美國與以色列，伊朗在遭美伊聯手對付的這場不對稱的中東戰爭中，正在與其關係密切的俄羅斯與中國的協助下另闢戰線，打一場精心策畫的大外宣資訊戰，藉由讓網際網路充斥各式宣傳與假訊息來煽動全球反對美以軍事行動，同時轉移外界對伊朗在戰場上蒙受重大損失的關注。

假訊息大外宣 轉移外界關注戰損

從嘲諷抹黑下令攻擊伊朗的美國總統川普，到亂掰飛彈擊中自由女神像所在的美國紐約的自由島，隨著中東衝突屆滿一個月，伊朗官媒與秘密特工仍持續製造大量宣傳、誇張敘事與徹底假訊息；這些利用人工智慧（AI）生成工具製作出來的日益逼真的圖像與影片雖被踢爆是造假，但卻早已傳遍社群平台。

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研究人員說，資訊戰讓坐困愁城的伊朗領導層掌握效力幾乎等同荷姆茲海峽的武器。美國克勒姆森大學媒體鑑識中心主任林維爾說，比華府準備得更充分、為衝突準備了五十年的伊朗人，贏了這場宣傳戰。有鑑於伊朗國內幾乎斷網，伊朗政府的資訊戰明顯是大外宣。

許多搞大外宣的帳號看似有真人操控，控制者是伊朗伊斯蘭革命衛隊，但卻假裝成德州與加州、委內瑞拉與智利的西班牙語用戶，及英格蘭、蘇格蘭與愛爾蘭的英語用戶；這些帳號有時會分享來自真實用戶的發文，像是轉發以出言引戰聞名的網紅的貼文，及幾乎同步轉發不滿川普政府對伊開戰的前美國國家反恐中心主任肯特的受訪內容，瘋傳情況明顯是人為操控。

川普本人發言無常也為伊朗大外宣提供創作哏，像是在伊朗官媒SSN TV嘲諷川普叫不動盟國幫忙打通荷姆茲海峽的AI假影片中，就看到俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩開心得邊聽饒舌邊大笑。猶太美國國家安全研究所研究員魯赫說，是川普無力在開戰前做好盟國管理或建立聯盟先點了火，伊朗的大外宣假資訊宣傳戰不過是火上加油。

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