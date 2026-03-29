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    首頁 > 國際

    北約壁上觀 川普揚言不再提供保護

    2026/03/29 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普廿七日抵達邁阿密國際機場。他在當天於邁阿密一場活動中，再次嗆聲北約組織，稱美國不需要盟友。（路透）

    美國總統川普廿七日抵達邁阿密國際機場。他在當天於邁阿密一場活動中，再次嗆聲北約組織，稱美國不需要盟友。（路透）

    與北約組織（NATO）時有齟齬的美國總統川普，不滿北約對正在進行中的伊朗戰爭作壁上觀，廿七日表明歐洲人犯下「巨大錯誤」，揚言可能不再對盟國提供保護。

    川普廿六日發文，指北約盟國對協助處理伊朗毫無貢獻，美國則不需要來自北約的任何東西。隔日出席邁阿密投資會議時，他再度宣洩不悅：「我們每年耗費數千億美元保護他們，總是為他們挺身而出。若他們不為我們著想，我們為何要這麼做？」

    被問及川普對的最新警告是否代表政策轉變？白宮新聞秘書李威特聲明回應，「川普總統一向直言不諱對北約的不滿」。

    川普二〇一八年曾威脅退出北約，在國會壓力下才作罷。第二任期因歐洲承諾將國防預算增至國內生產毛額（GDP）五％，態度一度軟化。直到近期因格陵蘭主權爭議及歐洲拒絕捲入伊朗戰爭，嫌隙再度升高。

    稱北約恐付出高昂代價

    川普在廿六日的內閣會議談到，要求歐洲領袖派出船艦保護荷姆茲海峽船隻免遭攻擊，更多是在「測試」對方心意，「他們不願如此。這只是件小事」、「他們不想牽扯進來，我認為這會讓他們付出高昂代價」。

    自二月廿八日戰爭爆發，歐洲領袖對打擊伊朗是否合法明智抱持疑慮，主張外交才是抑制伊朗核野心的長久之計。法國總統馬克宏明確表態不會投入中東戰事，但願意後續派艦協助維護海峽安全。德國總理梅爾茨廿七日表示，近期與川普通話時試圖說服對方，本起衝突並非北約的戰爭，「我想他理解這一點」。

    北約秘書長呂特則試圖協調雙方怨懟，指伊朗多年對區域輸出混亂，「美國削弱這項能力，對此抱以掌聲」。他稱能理解美方因保密不事先知會盟友，但這也代表歐洲得花些時間團結起來。

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