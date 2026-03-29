美退將示警攻伊地面戰 代價極高

美軍退役將領警告，若對伊朗發動陸地攻擊，美軍恐將遭受重大傷亡。圖為美軍一〇一空降師官兵三月初在羅馬尼亞參加演習。（法新社）

無論目標是哈格島 或是伊朗核設施 行動都極度複雜

在猛烈空襲無法迫使伊朗伊斯蘭革命衛隊屈服後，美國總統川普計畫向中東地區派遣多達五千名地面部隊，甚至可能部署超過一．七萬名地面部隊，以奪取伊朗濃縮鈾庫存、控制攸關荷姆茲海峽順利開放與否的伊朗石油出口樞紐哈格島等。然而，美軍退將警告，地面行動將大幅升高衝突，並可能造成美軍傷亡慘重。

請繼續往下閱讀...

佔領哈格島 易受伊朗本土火力打擊

美軍首要目標推測是佔領哈格島，此舉將削弱德黑蘭最重要的收入來源之一，並切斷其發動經濟戰的關鍵手段。此舉也符合荷姆茲海峽的戰略重要性，該海峽是全球約廿％石油供應的必經海路，但現在遭德黑蘭切斷，導致油價飆漲。然而，該島面積較小、僅曼哈頓三分之一，一旦美軍佔領該島，將非常容易受到來自伊朗本土的火力打擊。

美軍退役將領分析，奪取該島需要執行高度複雜的突擊行動，其中之一是由八十二空降師傘兵直接空降，但該師自美軍一九八九年入侵巴拿馬後就不曾執行「實戰空降」行動。陸戰隊亦可發動兩棲登陸，但這會讓部隊在穿越海峽時完全暴露在敵火之下。利用直升機進行機降則是另一種途徑，但風險仍高，尤其在缺乏制空權的敵對空域中。

地面攻勢若要持續 後勤挑戰嚴峻

這批陸戰隊與陸軍部隊可以支援特種作戰部隊，但目前正在部署的部隊多屬「輕步兵」，缺乏支撐持續地面攻勢的大型裝甲車，包含坦克。此外，為這些部隊提供食物、水、彈藥及其他必需品，將是嚴峻的後勤挑戰。如果沒有這些資源，任何向伊朗本土推進的行動都將異常艱難，可能需要投入規模更龐大的兵力。

另一個潛在軍事目標則是伊朗境內核設施，包括美軍去年空襲的三個地點，目的是挖掘埋在廢墟下、用於製造核武的九七〇磅高濃縮鈾及其他核武材料。曾任美國陸軍部長的沃穆思直言此舉「極度複雜、風險極高」，尤其許多核設施位於深入內陸數百英里處，這是巨大的後勤挑戰，需要美軍長期大規模駐紮，還需要大量工程機具支援，以及龐大的安全部隊。

美軍也可以鎖定荷姆茲海峽「肘部」周圍的島嶼，包括阿布穆薩島、大通布島和小通布島，更容易重新開放海峽。在這些島上，美軍可以協助保護商船免受伊朗飛彈和無人機攻擊，並對伊朗本土發動陸基打擊。然而，抵達這些島嶼並非易事，艦艇必須穿過海峽窄淺水域，恐遭伊朗軍隊飛彈和無人機襲擊，也可能誤觸水雷。美國退役海軍少將蒙哥馬利警告，美軍登陸哈格島可能成為活靶。前中央司令部海軍司令米勒也說，一．七萬兵力不足以長期守住任何地點。不過，前中央司令部司令沃特爾強調，部署部隊的另一功用是施壓，「表明我們對此事非常認真，給予總統多種選項」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法