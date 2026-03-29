戰事升溫! 伊空襲駐沙美軍 葉門轟以

以色列上空廿七日夜間攔截來襲飛彈過程中產生的火光。（路透）

美軍基地15傷 2加油機毀損

美以伊朗戰爭廿八日進入第二個月，葉門「青年運動」當日正式參戰，向以色列發射一枚彈道飛彈，加劇外界擔憂紅海航運可能中斷，進一步衝擊全球經濟。此外，駐有美軍的沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地廿七日遭伊朗空襲，至少十五人受傷。

以色列首攔青年運動飛彈

青年運動發言人薩里廿七日警告，若有任何新同盟加入華盛頓和特拉維夫打擊伊朗及其盟友的行動，或是紅海被用於對抗德黑蘭的敵對行動，青年運動便會直接介入，並準備好在衝突升高的情況下採取行動。數小時後，以軍聲明表示，已攔截到一枚從葉門發射、瞄準以色列領土的飛彈，未傳出傷亡或損害報告。

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紅海航運恐中斷 衝擊全球經濟

在以色列與哈瑪斯戰爭期間，青年運動以飛彈和無人機攻擊紅海與亞丁灣超過一百艘商船，重創紅海航運，戰前每年約有價值一兆美元的商品通過該海域。二〇二五年三月，川普政府對青年運動發動大規模報復性攻擊。紅海在當前美以伊戰爭中日益重要。沙烏地阿拉伯已將大量石油出口轉向紅海港口延布，以避開伊朗封鎖的荷姆茲海峽。

6彈道飛彈29無人機 突破美防空

此外，伊朗對沙國蘇爾坦王子空軍基地發射六枚彈道飛彈及廿九架無人機，突破防空部署。十五名傷者中五人傷重，還有至少兩架KC-135空中加油機嚴重毀損。紐約時報引述兩名未獲授權公開發言的美國官員證實，這次飛彈與無人機聯合攻擊是這場持續一個月對伊戰爭中，美國防空系統最嚴重的突破之一。

自二月廿八日戰爭爆發以來，伊朗持續透過彈道飛彈和無人機打擊中東各地美軍基地，藉此報復、擾亂美軍轟炸行動。伊軍的行動對美基地造成顯著損害，迫使美軍中央司令部疏散部隊遠離砲火。根據中央司令部資料，對伊朗的戰爭已造成六名美軍陣亡，近三百人受傷，當中約二二五人因飛彈造成的爆炸受到腦部創傷。

以狂轟伊朗軍火生產地與核設施

以色列在廿七日威脅升高、擴大打擊行動後，聲稱轟炸伊朗彈道飛彈及其它軍火生產地，破壞西部的飛彈發射器和貯存設施，以及對伊朗中部一座重水反應爐及鈾處理廠發動空襲。伊朗原子能組織表示，位於阿拉克的洪達卜重水廠及雅茲德省阿爾達坎的黃餅核燃料鈾處理廠遇襲。以軍後續表示，伊朗在雅茲德工廠進行用於濃縮鈾的原物料加工程序，空襲是對德黑蘭核計畫的重大打擊。

據德黑蘭向國際原子能總署（IAEA）回報，一枚飛行物擊中伊朗唯一一座運作中的核能發電廠布什爾核電廠周邊，但未導致放射性物質外洩或反應爐損傷，也無造成技術或結構性衝擊，仍能照常運作。

葉門青年運動的支持者廿七日在首都沙那舉行示威，聲援伊朗與黎巴嫩，揚言要對美國與以色列進行軍事打擊。（法新社）

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