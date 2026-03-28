歐盟首例 法菲簽署軍隊互訪協定

菲律賓國防部長鐵歐多洛（左）廿六日在巴黎與法國武裝部隊和退伍軍人事務部長沃特蘭於簽署「軍隊互訪地位協定」。（法新社）

菲律賓廿七日宣布，菲國與法國已於廿六日在巴黎簽署「軍隊互訪地位協定」（SOVFA），為兩國軍隊參與在對方領土的聯合演習鋪路，也是此前已與亞太地區數國簽署類似協定的菲律賓首度與歐洲國家簽署此等協議，而法國是第一個加入菲國透過該協定打造國際抗中網的歐洲聯盟（EU）成員國。

菲律賓此前已與五國簽署類似協定，除了較早的美國與澳洲外，過去兩年還與日本、加拿大及紐西蘭簽署SOVFA。儘管國際仲裁推翻中國的南海主權聲索依據「九段線」，北京仍聲稱擁有幾乎整個南海的主權，並與菲律賓在此頻爆衝突。就在最新版的菲法SOVFA簽署前數小時，菲國軍方曾指責中國在南海爭議水域進行「危險操作」。

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菲國國防部在聲明中指出，該協定是在菲律賓國防部長鐵歐多洛與法國武裝部隊和退伍軍人事務部長沃特蘭在巴黎的一場會面中簽署，是促進兩國武裝部隊在任何一國的領土上的廣泛防禦合作的主要文件，將大為提升雙邊合作，以及提供菲法兩軍聯合行動充分法律保護。這項新協議尚需獲得菲法兩國國會批准，允許兩國地面部隊更進一步合作。

法軍此前曾以觀察員身分參與在菲律賓舉行的菲美「肩並肩」聯合軍事演習，然因兩國當時尚未簽署「駐軍地位協定」（SOFA），法軍無法踏上菲律賓領土，只能在菲國領海之外參與演習。法國海軍此前曾與美菲艦艇一同參與在南海的聯合演習；去年二月，法國航空母艦「戴高樂號」打擊群還曾在南海緊張升溫時首度造訪菲律賓蘇比克灣。

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