德澳防長會談 台海再成焦點

德國防長佩斯托瑞斯（左）27日前往德國軍工巨頭「萊茵金屬」澳洲分公司，與澳洲國防工業部長康洛伊（右）共同試駕為澳洲陸軍研發的拳師犬戰鬥偵察車。（美聯社）

德國國防部長佩斯托瑞斯廿六日與澳洲國防部長馬勒斯會談，會後共同聲明強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀；佩斯托瑞斯在演說中呼籲美國，履行對印太的安全承諾，維持強而有力的存在，他並且透露柏林將持續提高在此區域的軍事存在。

佩斯托瑞斯本週訪問日本、新加坡和澳洲，他廿六日在坎培拉發表演說，提到對南海「危險活動」的憂心，以及示警北京正「密切」注意華府和其盟邦處理伊朗和烏克蘭衝突之道。他說，「有一件事很清楚明確，就是沒有美國強而有力的存在，印太對我們和我們盟邦而言更不安全」。

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籲美維持印太強勢地位 德也將提高軍事存在

佩斯托瑞斯的談話時值美國總統川普將外交政策優先重點轉向西半球。佩斯托瑞斯說，歐洲與印太地區的安全為「一體兩面」，若未能處理印太安全挑戰，會削弱國際秩序可信度。

他說，北京對烏克蘭和伊朗戰爭採取「謹慎但是具戰略性」的立場，小心翼翼地不要直接涉入，但是肯定從其中汲取經驗教訓；中國正密切注意美國和其盟友如何因應這些衝突，尤其是俄羅斯對烏克蘭的戰爭，「是否支持烏克蘭，這個問題也可能對台灣和印太安全情勢產生影響」。

佩斯托瑞斯透露，德國將持續升高在印太的軍事存在，他說，德國將在二〇二七年、二八年將向印太派遣海上巡邏機及海軍陸戰作戰部隊「海上營」部分兵力，也將參與今年的環太平洋軍演，及派遣九架「颱風」戰鬥機參加今年澳洲「漆黑」多國聯合軍演，強化與該區域關鍵成員、也就是美國的關係。

澳德兩國防長廿六日會談後簽署共同聲明，「強調台海和平與穩定的重要，重新確認反對任何改變現狀的片面行動之共同立場」，兩國也對「南海緊張情勢升高及破壞穩定和危險活動增加，同表關切，這些活動有危害性命並使情勢惡化之虞」。

兩人並提到中俄構成的太空風險。佩斯托瑞斯說，德國將打造一套「太空預警系統」因應，部署「獨立的全球監視感測網」保衛其系統，澳洲也將加入這項計畫。

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