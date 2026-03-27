「史詩怒火」行動日誌

截至3/26

◎美國總統川普敦促伊朗，在結束中東戰事的會談中，「最好趕快認真起來」，以免面臨無法挽回的後果；川普也怒批北約（NATO）國家完全沒有提供任何協助。

◎伊朗官方媒體聲稱，葉門叛軍「青年運動」已準備好加入對抗美國和以色列的戰事；伊朗在石油出口樞紐哈格島部署反步兵地雷和反裝甲雷，增派軍事人員和防空系統，為美國可能採取奪島行動做準備，並揚言將紅海航運視為攻擊目標。

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◎美軍中央司令部司令古柏表示，美國已摧毀伊朗3分之2的飛彈與無人機生產設施，另重創相同比例的海軍造艦能力，伊朗海軍最大型船艦中已有92％遭到破壞或摧毀。

◎巴基斯坦外交部長達爾表示，美伊間接會談正透過巴基斯坦傳遞訊息來進行；巴國政府已提議主辦美伊特使的會談；阿拉伯世界6國發表聯合聲明，譴責伊朗在中東地區一再發動攻擊；波斯灣國家希望參與美伊會談，伊朗要求船隻付費才能通過荷姆茲海峽。

◎以色列國防部長卡茲宣稱，以色列的空襲擊斃主導封鎖荷姆茲海峽行動的伊朗革命衛隊海軍司令湯西里，以及其他海軍高階軍官；以色列總理納坦雅胡擔憂美伊談判可能導致戰事被迫中止，已指示軍方於48小時內全力摧毀伊朗軍火工業的關鍵設施。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

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