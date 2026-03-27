防美軍奪島 伊朗加強哈格島防禦

川普政府考慮動用美軍奪取波斯灣北部小島哈格島，以迫使伊朗重新開放荷姆茲海峽。據稱伊朗近來已在該島部署反步兵地雷和反裝甲雷，並增派軍事人員和防空系統，為美國可能採取奪島行動做準備。（法新社檔案照）

美軍近期向中東增派數千名陸戰隊軍力，為可能發動的地面軍事行動做好準備，主要目標為處理伊朗九成石油出口的能源樞紐哈格島。美國有線電視新聞網（CNN）引述情報人士說法，伊朗也在近幾週強化哈格島防禦部署，抵禦美軍的潛在奪島行動。

紐約時報廿三日報導，除了已前往中東的第卅一陸戰隊遠征支隊二五〇〇名兵力，五角大廈還規劃由三千名兵力組成，能夠在十八小時內部署全球任何地點的第八十二空降師的「快速反應部隊」空降奪島。美國官員和軍事專家向CNN表示，發動諸如此類的地面行動存在巨大風險，可能造成大量美軍傷亡。伊朗已對哈格島設置層層防護，調配額外數量的肩射、地對空「人員攜行式防空飛彈」（MANPAD），並在島上各處，包括美軍兩棲登陸載具可能上岸的地點，佈置人員殺傷和反裝甲地雷。

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美國總統川普的一些盟友也對奪島的必要性發出嚴肅質疑，認為即便成功掌控哈格島，能否解決荷姆茲海峽封鎖以及伊朗對全球能源市場的強力掌控仍是未知數。

連接紅海和亞丁灣 伊朗威脅曼德海峽

伊朗國會議長卡利巴夫在社群媒體發文警告，已知悉波斯灣其中一個國家支持美軍佔領伊朗島嶼，「所有敵人的動向皆受到伊朗武裝部隊全面監控。若跨越界線，該區域國家所有核心基礎建設將不受限制地成為猛烈攻擊目標」。另據伊朗官媒塔斯尼姆通訊社報導，除了已實質封鎖的荷姆茲海峽，德黑蘭進一步對連接紅海和亞丁灣的關鍵航道曼德海峽發出威脅。

一名軍方人士警告，只要敵國對伊朗島嶼、領土採取行動，或是利用海軍在波斯灣和阿曼灣對伊朗造成損失，便會在其他地區開啟戰線。若有船隻試圖穿越曼德海峽，受伊朗伊斯蘭革命衛隊支持的葉門激進組織「青年運動」，可能迅速投入美伊戰爭。

美國新聞網Axios報導，四名消息人士透露，五角大廈正制訂給予伊朗「致命一擊」的四項大型軍事方案，分別為：入侵或封鎖哈格島；入侵伊朗用於掌控荷姆茲海峽，設有掩體、攻擊船艇和監控雷達的南部島嶼「拉臘克島」（Larak）；奪取位於荷姆茲海峽西部入口的「阿布穆薩島」（Abumusa）及另外兩座小島；封鎖或奪取在荷姆茲海峽東側出口伊朗石油的船隻。

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