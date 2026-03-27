主導布設水雷 伊朗海軍2高層被殺

以色列26日對伊朗基礎設施發動一波攻擊，首都德黑蘭和中部伊斯法罕周邊地區均遭到猛烈打擊。（路透）

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）廿六日宣布，以色列廿五日晚間發動空襲，擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里，以及革命衛隊海軍情報首長雷札伊，以及其他指揮體系高階軍官。據稱湯西里直接負責在荷姆茲海峽布設水雷、封鎖航道，並策動恐怖行動。

紐約時報報導，隨著美國與伊朗談判的可能性漸增，知情人士透露，為避免華府突然停火，甚至與伊朗敲定協議，以色列總理納坦雅胡已下令軍方，在四十八小時內盡可能打擊伊朗的關鍵目標。

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防美停火 以48小時重點打擊

以色列官員表示，湯西里是在伊朗南部鄰近荷姆茲海峽的港市阿巴斯遇襲身亡。據稱他自二〇一八年八月起擔任革命衛隊海軍司令，近幾週來，他對伊朗在波斯灣的行動採取日益強硬立場，上週更揚言對區域內的美國設施展開報復攻擊，包括石油設施。

削弱伊朗海軍能力是美方首要之務，美軍中央司令部司令古柏表示，伊朗海軍最大型船艦之中已有九十二％遭到破壞或摧毀，伊朗三分之二的飛彈與無人機生產設施已被剷除，另重創相同比例的海軍造艦能力。

紐時引述不具名以色列高層官員與知情人士報導，就在以國政府取得美伊談判停戰的十五點計畫的副本後，納坦雅胡廿四日下令以軍在四十八小時內，盡可能摧毀伊朗的軍火工業設施。「耶路撒冷郵報」指出，儘管以方評估美伊即使和談也不太可能達成協議，但仍擔心川普可能會為了協議而停火。

紐時說，以色列擔心美伊會在以國尚未實現關鍵目標時，包括剷除伊朗的彈道飛彈威脅、確保伊朗無法發展核武，以及創造伊朗人能起義反抗政府的條件等，匆忙達成協議。雖然美國的停戰計畫非常籠統，許多內容仍未定案，但已足以令納坦雅胡與防長卡茲等人大為緊張，深信該計畫無法確保充分遏制伊朗核計畫與彈道飛彈能力。

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