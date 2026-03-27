美伊停戰條件差距太大 短期難談判

自美國與以色列2月底對伊朗開戰以來，科威特國際機場已多次遭到伊朗無人機攻擊。（法新社）

儘管美國總統川普堅稱伊朗正參與和平談判，安排雙方會面談判的努力也持續不輟，美國有線電視新聞網（CNN）廿五日引述消息人士的話說，由於美伊兩造就結束衝突所提出的要求差距過大，雙方在短期內怕是難以碰面。

川普廿六日發文警告伊朗，必須在「為時未晚之前」展開對話以結束中東戰爭。川普說：「他們最好盡快認真起來，以免為時已晚，因為一旦事態發生，將無法回頭，而且下場會非常難看！」他宣稱伊朗「已被軍事上徹底摧毀，毫無翻身機會」。前一天，川普在一場共和黨議員舉辦的晚宴上說，伊朗當局之所否認參與談判，是因為擔心被自家人殺害。

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伊朗國營的新聞電視台（Press TV）廿五日引述知情官員的話報導，伊朗已回絕華府稍早提出的談判十五點計畫、嗆聲衝突何時結束伊朗說了算，並列出伊朗版的終戰的五大條件，分別是敵方完全停止「侵略與暗殺」、建立具體機制以確保對伊朗的戰爭不再發生、保證與明確定義支付戰爭損害與賠償、停止所有戰線以及對中東各地所有抵抗組織（應是指黎巴嫩真主黨等伊朗區域代理人組織）的戰爭，以及承認與保障伊朗對荷姆茲海峽行使管轄權的主權權利。

至於美國已於本週稍早透過巴基斯坦向伊朗提出終戰十五點計畫，其中許多內容與戰前對伊朗的要求無異，像是伊朗承諾不發展核武器，美國接管伊朗的高濃縮鈾，限制伊朗的彈道飛彈能力，以及伊朗停止支持其代理人。中東地區的一名消息人士告訴CNN，美伊幾乎是雞同鴨講，伊方現已徹底拒絕美方的提議。負責伊朗事務的美國國家安全會議前官員史萬森直言，伊朗看似也沒把透過外交途徑結束戰爭當回事，因此德黑蘭的和談提議，也跟美國一樣「大膽魯莽又不切實際」。

不過，路透引述不具名伊朗高官廿五日的話說，德黑蘭還在檢閱美方終戰提議，意味尚未徹底將之否決。巴基斯坦廿六日也證實，正在促成「美伊間接談判」，負責傳遞訊息，並透露美方提出的十五點方案正由德黑蘭審議中。伊朗外長阿拉齊前一日已斷然否認與川普政府進行談判，但承認透過友好國家交換訊息，「尋求以我方條件結束戰爭」。

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