自由日日SHOOT》中東戰事引爆假訊息潮 中國短影音造謠擾台加劇

由於中東戰事造成供應中斷，台灣成為一波網路假訊息的攻擊目標，散播台灣的天然氣供應即將完全耗盡的假訊息，企圖造成恐慌，破壞民眾對政府的信心。（路透檔案照）

在美國和以色列聯手打擊伊朗引發中東危機之際，台灣也成為一波網路假訊息攻勢的目標，聲稱由於戰火干擾，台灣的天然氣供應即將完全耗盡，企圖引起恐慌，並削弱民眾對政府的信心。

法新社廿六日報導，這些在中文社群平台上累積數千次觀看的不實貼文，包括一個不斷出現的說法，聲稱由於伊朗限制油輪通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），台灣將在十一天內耗盡液化天然氣（LNG），並面臨停電危機。

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天然氣將斷供？ 經濟部：根本不可能

法新社事實查核人員發現，大約有廿多個來自中國短影音平台「抖音」帳號的貼文，在推動這種說法，其中許多是重複使用相同的影片腳本。有些貼文還批評台灣去年關閉核子反應爐的決定，其他貼文則宣傳北京提出的「和平統一」是通往能源安全的途徑。

台灣當局已駁斥這些謠言，強調三月與四月有充足的液化天然氣儲備。

經濟部長龔明鑫在三月九日發布的「臉書」影片中表示，天然氣將斷供的說法，「根本不可能」，台灣天然氣來源多元化，其中來自卡達的氣源約占三分之一，其餘六成多到七成由其他來源供應，整體供氣結構並無問題。

國安官員上週告訴記者，除了中國媒體，他們也正在監控由台灣「在地協力者」散布的與燃料相關的假訊息。他們發現，YouTube與TikTok上由人工智慧（AI）生成的內容，推廣「一致的論述」，聲稱台灣可能處於「非常嚴峻的局勢」，並質問「如果台灣被包圍」會發生什麼事。

創造情境 讓台灣民眾對政府失去信心

國安官員指出，這類認知作戰的運作方式，是透過創造情境，讓台灣民眾對政府失去信心，或者不斷想像如果有一天台灣遭到封鎖，能源將會斷供。

這類說法在台灣特別敏感，中國日益增加的軍事活動，以及台灣周邊潛在的封鎖風險，已引發對能源安全的擔憂。根據經濟部能源署的數據，去年液化天然氣占台灣發電量的四十七﹒八％。

國立清華大學原子科學院院長葉宗洸指出，台灣液化天然氣的最大儲備量只有十一天，但這並不表示台灣將在該期間內耗盡燃料或面臨停電，「我們三分之一的液化天然氣來自卡達。我們還有俄羅斯、澳洲與美國等其他來源。」這些網路訊息試圖製造「如果來自中東的液化天然氣無法通過，台灣將失去天然氣供應」的錯誤印象。

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