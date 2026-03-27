川普5月訪中 擬加速結束伊戰

白宮宣布，美國總統川普（左）將於5月14日至15日前往中國，進行國是訪問，會晤中國國家主席習近平（右）。（路透檔案照）

打算4至6週內停戰 準備進行「下一個重大挑戰」

美國二月廿八日對伊朗發動的「史詩怒火」軍事行動將滿一個月，華爾街日報報導，美國總統川普近期向周圍人士表明欲加速結束戰爭，認為與伊朗的衝突進入最終階段，告知幕僚設法在由他所提出的四至六週時間窗口結束戰事。

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另外，原定四月初進行的中國訪問行程，因中東衝突延期後，白宮重新安排在五月十四、十五日進行，代表華府預期戰爭將在該時間點前落幕。然而，川普手中並未握有輕易結束戰爭的選項，與德黑蘭當局展開的「建設性對話」也僅在初始階段。

美高階官員透露，川普向幕僚提出構想之一為，在與伊朗的潛在協議中讓美國取得部分石油權利，但當前並沒有為達成此目標制定的計畫。美官員提到，雖然川普願意下令派遣地面部隊奪取伊朗石油資產，但考量此舉可能拖長戰事而躊躇，也擔憂持續作戰會使美軍傷亡人數增加。目前已有十三名美軍陣亡、近三百人受傷。

其他優先事項 被戰爭分走關注

報導提到，與政治圈外盟友討論時，川普的注意力在各項議題穿梭，包括將於十一月舉行的期中選舉，機場部署移民官員決策，以及透過國會立法縮緊投票資格的策略等。川普向身邊人士表示，戰爭分散了他對其他優先事項的關注。

川普還預告準備要進行「下一個重大挑戰」，但沒有透露所指為何。部分盟友希望，川普能夠將重心放在瓦解古巴的共產政權；親近幕僚則盼川普著重在選舉所面臨的嚴峻議題上，例如受戰爭影響進一步惡化的生活成本問題。

川普貼身人士提醒，要預測川普的戰爭決策並不容易。隨著衝突展開，川普在外交與加強空襲之間游移。部分親近人士主張改變伊朗政權可留名青史，敦促川普採取強硬作法。

無法單方面停戰 指示持續施壓

報導指出，戰爭是否結束非單方面取決於川普。美國與伊朗幾乎不具備達成協議所需的條件，德黑蘭至今也拒絕直接與華府談判。若缺少協議或踏實的軍事勝利，川普或許得繼續面對關鍵能源航道荷姆茲海峽遭封鎖的困境。此外，視伊朗威脅為生存問題的以色列，可能在美國缺席情況下持續行動，遭伊朗報復行動牽連的波斯灣國家亦評估是否自行反擊。

當前川普指示軍方持續施壓德黑蘭。五角大廈正向中東部署數千名部隊，作為川普的決策選項之一。待額外軍力到位，便能迅速下令突襲伊朗或南部海岸島嶼。

白宮新聞秘書李威特回應，川普具備同時處理多項挑戰的非凡能力，「總統全心專注在全面達成對抗伊朗恐怖政權的軍事目標。他唯一關注的就是勝利」。李威特強調，若德黑蘭不願達成協議終結戰爭，美國將會發動空前劇烈打擊。

5月中訪中 習今年後半回訪

至於川普的中國國是訪問，排定五月十四、十五日，習近平則會在今年後半回訪華盛頓。李威特指出，習近平理解川普在戰爭期間坐鎮國內指揮極其重要，對延後峰會的要求表示理解並接受。

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