中國藉機擴大施壓 台灣警戒「認知作戰」

路透報導，中國正企圖利用美軍從東亞重新部署，以支援中東戰事的戰力空窗，對台灣持續軍事施壓，官方媒體更趁機對台灣向美國採購軍備提出質疑，發動「美製武器不可靠」的認知作戰。圖為我國空軍F-16戰機升空監控中國轟-6K轟炸機。（法新社檔案照）

在經歷一段不尋常的平靜後，中國自三月十四日與十五日起恢復對台灣周邊的大規模空中侵擾，顯示中國企圖利用美軍從東亞重新部署，以支援中東戰事的戰力空窗，對台灣持續軍事施壓，官方媒體更趁機對台灣向美國採購軍備提出質疑，發動「美製武器不可靠」的認知作戰。

路透廿五日報導，做為全球最主要潛在衝突熱點之一，台灣正面臨來自中國與日俱增的軍事壓力。一名因討論敏感情報事務而要求匿名的台灣國安高層官員表示，「這是中國發揮影響力的時刻」，北京試圖製造一種感覺，即當美國轉移部隊、將印太地區的軍力重新導向中東時，就應該製造緊張與不穩定。

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美軍跨區平衡部署 破除戰力空窗論

美國在亞洲的盟邦也已警告，伊朗戰爭可能會削弱針對中國的防禦。不過，前述消息人士指出，美國跨區域的軍事資源部署一直保持平衡，因此伊朗戰事不太可能為中國創造攻擊的空窗期。

美國國務院發言人也表示，美軍應對全球同時發生威脅的能力依然「強大」，並強調美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

根據路透查閱的一份台灣政府內部備忘錄，台北當局對北京利用中東戰爭對台灣進行認知作戰保持警惕，例如在衝突爆發後，網路上出現由人工智慧（AI）生成的影片，聲稱台灣面臨「毀滅性」的能源供應危機。

中國國務院台灣事務辦公室廿五日將改善基礎設施吹捧為「統一」的好處，並提出包括「京台高速公路」在內的「快速交通連結」。在此之前，中國曾提議若台灣同意接受北京統治，將提供能源安全保障。

中國也利用伊朗戰爭散播美製武器無用論。中國社會科學院台灣研究所研究員劉匡宇聲稱，台灣的雷達站可能會面臨與據傳在伊朗攻擊中被摧毀的類似美國設備相同的命運。他上週在中國中央廣播電視總台營運的「日月譚天」網站上發表評論，指稱在中國人民解放軍的飽和攻擊下，台灣的雷達將「瞬間淪為廢鐵」。但美國並未證實伊朗發動過此類攻擊。

中國中央電視台的軍事頻道也大肆渲染部分美國武器表現不佳，並以美軍航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford）發生火災為例，聲稱美製武器裝備的真實戰鬥表現，與外界普遍認知的形象有著顯著差異。

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