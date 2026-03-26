憂戰後伊朗仍具威脅╱波斯灣盟友 促美徹底解除能源安全威脅

據稱沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（左）最近與美國總統川普（右）通話時，敦促他掌握「歷史機遇」，繼續對伊朗採取軍事行動。（路透檔案照）

華爾街日報廿四日引述知情人士說法，指包括沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在內的波斯灣美國盟友，擔憂戰後伊朗仍具備對中東能源出口及安全的長期影響力，因此試圖說服川普總統堅持對伊朗的戰爭，直到將其軍力削弱到無法再對波斯灣區域展現威脅。

伊朗不斷襲擊波斯灣國家能源設施，封鎖關鍵能源航道荷姆茲海峽重創石油出口經濟，在在使區域內國家立場愈發強硬，逐步朝加入美國對伊朗的打擊行動前進。

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沙國原先表示，不會允許該國設施或空域用於對伊朗的攻擊行動，盼藉此隔絕於戰爭之外。但重要能源設施及首都利雅德仍遭伊朗使用大量飛彈和無人機攻擊，促使當局調整立場，近期同意美軍使用位於阿拉伯半島西部的法赫德國王空軍基地。

波斯灣國家當前採取的措施為支援美軍對伊朗的空襲，以及另闢蹊徑削弱德黑蘭財政能力。儘管伊朗威脅不減反增，區域內統治者們仍希望避免出兵參戰。

沙國轉強硬 對伊動武訊號升溫

知情人士表示，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德如今渴望重建嚇阻力，也愈加傾向做出加入攻擊的決策，沙國投入戰爭只是時間早晚問題。沙國外交部長費瑟日前向記者表明，「沙烏地阿拉伯對伊朗攻擊的耐心並非沒有限度」、「認為波斯灣國家無法做出回應是全然錯誤的想法」。

另一方面，阿聯在爭論是否出兵和反對停火協議之際，關閉伊朗在杜拜開設的醫院和俱樂部。阿布達比當局表示，「與伊朗政權及伊斯蘭革命衛隊存在直接關聯的部分機構將被關閉」，指控這類場所被錯用於推動不符伊朗人民利益且違反阿聯法律的事務。

阿聯是伊朗商業及個人的長年金融重心。戰爭之初受到劇烈攻擊後，阿布達比便警告，不排除凍結伊朗人持有的數十億美元資產。此類措施將大幅抑制德黑蘭進入外幣市場和全球貿易網絡途徑。

阿拉伯官員透露，沙國和阿聯為主的波斯灣國家領袖持續與川普通話，敦促華府完成對伊朗的戰爭目標並摧毀其軍事能力。官員坦言，波斯灣國家對伊朗同仇敵愾，但也對自身作為華府安全夥伴且大量投資雙方關係的情況下，仍無法對川普政府的決策施行更多影響力感到憤懣。

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