川普喊「贏了」 拋15點終戰方案／伊朗設高門檻 要向荷姆茲海峽船隻收取通行費

伊朗東亞塞拜然省大不里士（Tabriz）的住宅區遭到空襲，搜救人員在現場搜救。（美聯社）

傳伊朗已拒絕美方提案

美以伊朗的戰爭進入第四週，知情人士指總統川普已經向伊朗提出「十五點方案」來結束這場戰爭；不過，伊朗方面為重回談判桌設下高門檻，截稿前消息指出，德黑蘭已拒絕美方提案。

據兩名知情人士說法，美國透過巴基斯坦管道提出十五點方案，內容大致以開戰前的要求為主，包括伊朗拆除三座主要核設施、結束提煉濃縮鈾活動與飛彈發展計畫、停止對其區域代理人的支持，以及完整重新開放荷姆茲海峽；伊朗則可獲得解除與其核計畫有關的制裁，而美國會協助、並監督該國的民用核計畫。

請繼續往下閱讀...

紐約時報指出，這份方案顯示川普政府亟欲結束戰爭，或許會願意至少目前讓伊朗當前政權持續存在。

華爾街日報廿五日報導，土耳其、埃及和巴基斯坦官員力促美伊在未來兩天內會談；Axios網站引述兩名消息人士說法，美國和區域調停者討論最快在廿六日舉行高階和談的可能性。以色列媒體指出，美國特使魏科夫和川普女婿庫希納向伊朗提議停火一個月，磋商此方案。

美提議停火一個月 磋商方案

川普廿四日在白宮表示，對伊朗的戰爭「我們贏了」，且達成政權改變，因為「現在的領導人與一開始那些製造一切問題的人全都不一樣」；他說，伊朗領導階層正處於必須得談的壓力，而且美伊會談「正在」進行，「我們正與對的人談，他們也非常想達成協議」，「他們已經同意絕不擁有核武」。川普指庫希納、魏科夫和國務卿魯比歐、副總統范斯都參與和談。白宮發言人李威特廿四日證實正進行外交斡旋，但未證實會談地點，並強調軍事行動依然持續。

尚不清楚伊朗是否會接受以該方案為基礎的和談。同時，伊朗仍高度懷疑美國，指川普政府已兩度在雙方進行高階外交談判時發動攻擊。

Axios引述美方消息，魏科夫向川普表示，伊朗已同意幾個關鍵條件，包括放棄其庫存的高濃縮鈾，這將是伊朗的重大讓步。

不過，華爾街日報指出，開戰後伊朗伊斯蘭革命衛隊已進一步鞏固權力，為重啟談判定出高門檻，包括關閉所有美國在波斯灣的基地、戰爭賠償、保證不再攻擊伊朗、解除所有制裁、以國停止打擊真主黨，允許伊朗維持其飛彈計畫且不設限，以及比照埃及作法，伊朗將向通過荷姆茲海峽的船隻收取費用。美國與阿拉伯官員表示，這些要求將使美伊比開戰前更難達成協議。

在美伊試探對話的過程中，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾成為關鍵中間人，他近期聯絡革命衛隊出身的伊朗國會議長卡利巴夫，提議作東舉行和談。據信穆尼爾與伊朗革命衛隊維持密切關係，使其成為居間傳話的理想人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法