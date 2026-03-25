中國大舉測繪深海地圖 鎖定美軍潛艦

中國正在太平洋、 印度洋及北極海進行大規模海底測繪與監測行動，藉此建立詳細的海況資訊，對於未來與美國及其盟友進行潛艦作戰至關重要。圖為中國094A型「晉級」彈道飛彈核潛艦。（路透檔案照）

中國正在太平洋、印度洋與北極海進行大規模海底測繪與監測行動，尤其是菲律賓以東海域的「第一島鏈」，藉此建立海況的詳盡資訊，有助於未來與美國及其盟友進行潛艦作戰。

路透檢視船舶追蹤數據後發現，中國海洋大學研究船「東方紅三號」在二〇二四至二五年間，密集在台灣與美國關島周邊，以及印度洋戰略水道來回航行，不僅檢查日本附近具備識別水下目標能力的海底感測器，更在斯里蘭卡與印尼間穿梭，涵蓋通往馬六甲海峽的咽喉要道。

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儘管該校聲稱東方紅三號是進行泥沙與氣候研究，但海軍戰略專家與美軍官員指出，這類深海測繪與感測器數據，正為中國提供部署潛艦及追捕敵軍所需的海底圖像。

路透分析活躍於三大洋的四十二艘中國研究船過去五年的動態，發現至少八艘曾測繪海床，十艘攜帶測繪設備。專家指出，在中國「軍民融合」戰略下，這些表面上看似民用目的的研究，實則服務於軍事。澳洲潛艦部隊前指揮官史考特（Peter Scott）直言，這些數據在為中國潛艦準備戰場空間方面，具有無可估量的價值。

船舶數據顯示，中國測繪重心包括菲律賓周邊、關島、夏威夷及北太平洋威克島美軍設施附近水域。西澳大學國防與安全客座教授帕克（Jennifer Parker）指出，這種規模已超越單純的資源開發，顯見中國有意建立一套以潛艦作戰為核心的遠洋海軍能力。

凸顯中國渴望突破「第一島鏈」

前澳洲駐美武官、澳洲海軍學會主席李維（Peter Leavy）指出，中國對被圍堵在由日本經台灣延伸至婆羅洲的「第一島鏈」內感到偏執，測繪顯示他們極度渴望突圍。

中國船還探查巴布亞紐幾內亞美軍基地周邊、澳洲耶誕島航線，大舉測繪攸關能源進口的印度洋大片區域，甚至向北延伸至阿拉斯加周邊進入北極的必經海路，展現野心。

中國海洋科學家吳立新在二〇一四年提出「透明海洋」計畫，透過部署感測器掌握水文與動態。該計畫從南海起步，現已擴展至太平洋與印度洋。中國已在日本以東、菲律賓以東及關島周邊，部署數百個感測器與海底陣列；在印度洋，感測器更沿著扼守馬六甲海峽的東經九十度海嶺佈建。

美國海軍情報局指揮官布魯克斯（Mike Brookes）本月在國會作證指出，中國正利用水文數據優化聲納，並對通過關鍵水道的潛艦進行持續監控，構成戰略隱憂。美國海軍戰爭學院副教授馬丁森（Ryan Martinson）警告，美國海軍數十年來在海洋戰場空間的不對稱優勢正被削弱。

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