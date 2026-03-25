美菲「肩並肩」演習 日首派戰鬥人員參演

由美國與菲律賓主導的多國聯合軍演「肩並肩」，預定4月登場，菲律賓參謀總長布勞納證實，日本今年將首次派遣戰鬥人員參演。（美聯社檔案照）

由美國與菲律賓主導的多國聯合軍演「肩並肩」（Balikatan），預定四月登場，由於日本與菲律賓簽署的「相互准入協定」（RAA）已於去年九月生效，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）廿四日證實，日本今年將首次派遣戰鬥人員參演。

過去日本僅以人道救援與災害應變等非戰鬥角色參與演習，今年將參與大部分項目，如野戰演習、指揮所演習、網路演習等。日本去年首次派遣海上自衛隊護衛艦參加，今年有陸上自衛隊人員正式參演。菲國媒體PNA本月上旬報導，日本將派遣約一千名陸自隊員參演。

請繼續往下閱讀...

「肩並肩」是美菲重要的聯合軍演，在中國擴大海上擴張和武統台灣的危機上升後，「肩並肩」已從雙邊聯合訓練，逐步納入日本、澳洲等國參與，並與實際部署的美軍武器系統相結合，轉變為印太多國協同作戰的測試平台，尤其演習地點選在菲律賓北部，與台灣相隔巴士海峽的呂宋島。以及鄰近南海的巴拉旺島等據點，牽制中國的意味濃厚。

美軍在二〇二四年的肩並肩演習中，將「泰風」（Typhon）中程飛彈發射系統部署在呂宋島，之後並未撤離，去年演習又首次在菲國部署「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）機動反艦飛彈系統，讓演習內容具有高度對應台海衝突的情境，而成為「台海周邊戰區的準實戰模擬」。

日本過去以觀察員身分參與肩並肩演習，二〇二四年與菲律賓簽訂RAA協定，去年九月正式生效，雙方部隊將可透過這項協定互訪，彼此關係也提升至「準同盟國」層級。

日外交藍皮書 中國降為「重要鄰國」

另一方面，路透取得預定四月上旬由日本外務省發布的「外交藍皮書」概要顯示，針對日中關係，藍皮書將不沿用二〇二五年版「最重要的兩國間關係之一」表述，改稱中國為「重要鄰國」，被外界認為是將日中關係降級。

日本首相高市早苗去年十一月在國會答詢時，針對「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的發言，引發中國強烈反彈。藍皮書表明，「自十一月以來，中國對日本加強片面批評及帶有威嚇性的措施，包括涉及國會的相關議論」；對於中方的脅迫，日方「在堅定反駁與抗議的同時，也持續要求中方採取適當應對」。但藍皮書仍強調，日方「對與中國各種對話保持開放態度，並未關閉對話之門」。

中國外交部發言人林劍廿四日對此重申，日方若真心想改善和發展中日關係，就應盡快撤回「涉台錯誤言論」，認真反思糾偏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法