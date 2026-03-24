日媒首用AI 分析中國認知戰

AI技術分析發現，日本首相高市早苗去年11月就「台灣有事」議題進行國會答詢後，中國開始對日本發動大規模認知戰。（法新社）

台灣有事答詢後 中方沉默6天 等習一聲令下 海量發文攻高市

日本讀賣新聞報導，去年十一月日本首相高市早苗就「台灣有事」進行國會答詢，中國政府在沈默六天後，開始對日本發動大規模認知戰。這是日本媒體與民間企業，首次運用人工智慧（AI）技術對社群平台進行貼文分析，披露中國對日認知戰的實際狀況。

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高市去年十一月七日在國會答詢時，就中國對台灣實施海上封鎖，馳援的美軍也可能遭到攻擊的情境表示，「如果伴隨武力行使，無論如何都可能構成存亡危機事態」。中方對此強烈反彈，透過對日本發布旅遊警示、加強軍民兩用產品出口管制等手段施壓，導致日中關係惡化。

讀賣新聞與新創企業Sakana AI合作，對高市答詢前的十月下旬至今年一月期間，出現在社群平台X以及中國「微博」上，共約四十萬則對日批判貼文進行分析。

結果發現，對日批判貼文有奇怪變化，就是在答詢後的十一月七日到九日，批判的貼文非常少，中國外交部在同月十日的記者會上，公開批判高市答詢後一度增加，但十一日到十二日又銳減，接著在十三日急速爆增。

報導指出，中國並未立即對高市答詢做出反應，而是在「沈默六天」後，也就是在十三日召見日本駐中國大使金杉憲治後，全面開戰。對X平台的分析顯示，對日批判貼文的閱覽數自十四日起急遽上升；對微博上中國共產黨系統帳號的分析，也呈現相同趨勢。

報導引述中國政府相關人士說法指出，召見金杉是中國國家主席習近平親自指示；日本政府人士也表示，中方態度轉變是因為「訊息上達習近平，並被認定為問題」。另有消人士指出，高市答詢後，中國外交部原本不希望將問題擴大，但因中國駐大阪總領事薛劍發表「斬首」言論，引發日本反彈，使外交部長王毅等人不得不向習近平報告。

將台灣視為認知戰主要目標

報導還指出，中國為塑造有利自身的國際輿論，持續運用社群平台發動認知戰，尤其將台灣視為主要目標。兩岸同為中文社會，親和性高，操作較容易。在二〇二四年台灣總統大選與二〇二五年十月國民黨主席選舉中，都出現支持親中候選人的貼文。

對於此次中國對日發動的認知戰，東京大學教授川島真認為，雖然尚未達到大幅動搖高市政權支持的程度，但隨著AI技術進步，中國的訊息傳播能力迅速增強，日本政府應該加強對外宣傳，同時更深入調查中國的意圖。

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