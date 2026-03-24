美伊正在對話 停攻伊朗電廠5天》川普︰伊朗政權更迭進行中

美國總統川普發文聲稱與伊朗進行「非常良好」的對話，並下令暫停打擊伊朗能源基礎設施後，國際油價隨即天大幅下挫，歐洲股市也回彈。（法新社）

油價一度閃崩 歐美股市回升

對伊朗下達開放荷姆茲海峽的最後通牒即將期滿前夕，美國總統川普廿三日在社群平台發文指出，美國和伊朗正在對話，以「徹底解決」雙方邁入第四週的軍事衝突，他已下令美軍暫停攻擊伊朗電力設施五天。

川普︰美談判對象 並非穆吉塔巴

稍後，川普又對媒體表示，伊朗的「政權更迭」實際上正在進行中，美國談判的對象並非伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），而是他形容為「受人尊敬」、「非常講理」的人士，中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫希納（Jared Kushner）廿二日一直進行會談直到晚間，而德黑蘭希望「達成協議」。

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川普表示，若與伊朗達成協議，美國將採取行動，取走對其備受爭議的核計畫至關重要的濃縮鈾。但他也警告，如果談判未果，轟炸將會持續。

若達成協議 美將取走濃縮鈾

由於伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，推高國際石油和天然氣價格，原油價格飆升至每桶一百美元以上，並重創中東空中走廊，撼動全球經濟，全球股市顯著下跌，資本市場恐慌加劇。川普發文後，油價在內的市場壓力立即緩解，布倫特原油價格一度閃崩逾十四％，歐股及美股盤前期貨均反彈回升。

川普在「真實社群」宣布：「在過去兩天，美國和伊朗就徹底解決我們在中東的敵對行動，進行非常良好且富有成效的對話。鑑於這些深入、詳細且具有建設性的對話基調和氛圍，以及本週將繼續進行的對話，我已指示戰爭部（國防部）暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期五天，但前提是正在進行的會談和討論取得成功。」

德黑蘭方面並未立即證實與美國進行對話，半官方的法斯（Fars）通訊社則引述消息人士報導，伊朗與美國之間「沒有任何直接或間接的溝通」，並強調在伊朗警告將對西亞各地發電廠進行報復性打擊後，川普才放棄對伊朗發電廠的打擊計畫。伊朗外交部長阿拉奇則表示，他已與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）通電話，後者經常在德黑蘭和華府之間擔任調解人。然而，隨著伊朗否認與美對話，油價再次走揚。

川普廿一日警告，除非德黑蘭在四十八小時內完全開放攸關全球五分之一能源運輸的荷姆茲海峽，否則美軍將打擊伊朗全境的發電廠。德黑蘭也宣布將「以牙還牙」，準備襲擊中東地區美國和以色列的能源、通訊科技與海水淡化基礎設施。一旦發生這類攻擊，可能會導致伊朗和波斯灣大面積地區斷電，並摧毀許多沙漠國家的飲用水來源。

自美國和以色列二月廿八日聯手打擊伊朗以來，已造成兩千多人身亡，包括伊朗一千五百多人、黎巴嫩逾千人、以色列十五人和美國十三名軍人。

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