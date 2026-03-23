Politico︰伊朗戰爭結束前 美國不會安排川習會

美國總統川普（彭博檔案照）

美國政治新聞網站「政客」（Politico）廿一日獨家引述知情人士披露，由於伊朗戰爭未如預期快速結束，美國政府已告知外國官員和其他人士，在戰爭結束前不會重新安排川普總統與中國國家主席習近平的峰會。然而，白宮否認該報導，稱峰會日程安排與伊朗戰事無關，不久就會公布相關事項。

白宮批假新聞 稱美中正在討論

據報導，一名知悉美中峰會規劃的華府外交人士證實，川普政府已表明「唯有在伊朗戰事最活躍階段結束後，才會安排下一次『川習會』日期」；另一名長駐華府、接近政府並聽過白宮相關規劃簡報的人士，也證實這項安排考量。然而，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）斥此為假新聞，強調美中兩國正就重新安排川普訪中進行富成效的討論，不久就會公布相關事項。

請繼續往下閱讀...

備受矚目的「川習會」原定三月底舉行，但川普近日聲稱由於「我們正在打仗」，峰會將推遲「約一個月」，之後又稱將在「約一個半月後」舉行。白宮新聞秘書李威特則表示，峰會可能要到五月後才會舉行，強調川普五月間在國內有要事，相信習主席也很忙，雙方會儘快確定會晤日期。

隨著美國和以色列對伊朗戰爭進入第四週，美方似乎在為一場曠日持久的衝突做準備，包括外傳已制定向伊朗部署地面部隊的詳細計畫。一名接近政府的人士表示，川普從外國—尤其是像中國這樣的對立國家—指揮戰爭，存在諸多操作上的限制。在這種情況下，川普和習近平進行會談將非常尷尬。

川普與習近平去年十月於南韓會晤時，在避免美中貿易戰升級方面取得進展。當時習近平承諾將購買美國大豆等農產品，並取消對關鍵礦產出口的多項限制；川普則承諾繼續暫緩對中國商品加徵高關稅。曾任美國貿易代表署（USTR）談判代表的卡特勒（Wendy Cutler）認為，即使川習未再會晤，相關工作仍可持續推進，但若伊朗戰事出現變化，不論是否預料中，都存在潛在爆點，進而威脅美中貿易休兵。

前白宮國家安全會議（NSC）中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）則表示，兩國領袖會晤對於加強和維護雙邊關係至關重要，因為在伊朗戰爭結束前，若沒有領袖之間的溝通來管理複雜的雙邊關係，美中關係穩定性很可能低於預期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法