美慎防葉門青年運動 重演封鎖紅海添亂

葉門叛軍「青年運動」曾在加薩戰爭期間利用無人機與飛彈，幾乎癱瘓紅海與蘇伊士運河的航運，還曾攻擊遠在1600公里之外的以色列。（歐新社檔案照）

華爾街日報報導，就在伊朗已成功封鎖全球能源運輸重要航道荷姆茲海峽之際，美國及其中東夥伴正密切關注德黑蘭當局扶植的區域代理人之一—葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的動向。已揚言將參戰的青年運動，一旦比照在加薩走廊戰爭中的作法，擾亂另一條能源運輸要道紅海的航運，整體情勢恐將生變。

資金與武器皆仰仗伊朗的青年運動，此前曾為聲援巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」而捲入加薩戰爭，阻撓紅海航運，迫使船隻增加時間與成本繞道非洲。如今中東地區因美國、以色列和伊朗互相攻擊以致戰事再起，儘管青年運動迄今仍按兵不動，但只要德黑蘭決定加碼擠壓全球經濟，或將攻擊目標擴及沙烏地阿拉伯與附近的美國資產，例如吉布地的美軍基地，青年運動勢將成為伊朗的一大籌碼。

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青年運動長期被視為不入流的雜牌軍．但其實不好對付，尤其是該組織曾在加薩戰爭期間利用無人機與飛彈，幾乎癱瘓紅海與蘇伊士運河的航運，還曾攻擊遠在一六〇〇公里之外的以色列。為避開伊朗對阿拉伯半島右側的荷姆茲海峽的封鎖，石油透過沙烏地阿拉伯的輸油管，來到阿拉伯半島左側的紅海港口延布，但從延布出海南下時，勢必途經紅海南端、介於吉布地與葉門之間的曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait），而青年運動控制葉門絕大部分海岸線。

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